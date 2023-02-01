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30 дней без регистрации могут находиться казахстанцы в Узбекистане

1 Февраля 2023, 16:32
30 дней без регистрации могут находиться казахстанцы в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Узбекистан увеличили взаимный срок пребывания своих граждан на территории соседней страны без регистрации с 5 до 30 дней, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Агентства по вопросам внешней миграции Узбекистана, в межправительственное соглашение «Об условиях взаимных поездок граждан» внесены изменения в порядок въезда, пребывания и выезда граждан двух стран.

«Граждане государства одной стороны въезжают, выезжают, следуют транзитом, передвигаются по территории государства другой стороны без оформления разрешения на временное проживание (временной прописки), если период их пребывания не превышает 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно – 90 дней в течение каждого периода в 180 дней», – сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2022 года МВД Республики Казахстан и Республики Узбекистан подготовили изменения в соглашение между правительствами двух стран об условиях взаимных поездок граждан, которые должны вступит в силу после завершения внутригосударственных процедур.


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