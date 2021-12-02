30 человек спасли огнеборцы во время пожара в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Огнеборцы спасли 30 человек, из них 14 детей во время пожара в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

«В доме, расположенном по улице Протозанова жители почувствовали густой дым, идущий из квартиры на 9 этаже. Незамедлительно они обратились в службу «101». Пожарные подразделения, прибыв на место происшествия, проникнув в жилое задымленное помещение, где никого не было, обнаружили горящую мебель. Шестерых жителей в целях безопасности пожарные сразу же эвакуировали и разместили в теплом автомобиле «Вахта», - рассказали в ДЧС.

Возгорание было полностью ликвидировано на площади 6 кв.м. Причиной стало –неосторожное обращение с огнем.

«По улице Кокжал Барака в квартире на первом этаже произошел пожар. Прибывшие на место происшествия спасатели в первую очередь с помощью кислородных масок спасли из зоны задымления 30 жителей, из них 14 детей. Также для спасения была задействована автолестница. Огонь был ликвидирован на общей площади 13 кв.м», - сообщили в ДЧС.

Всего в ликвидации пожара было задействовано 30 сотрудников и 8 единиц техники. Причиной случившегося послужила детская шалость с огнем.

«Вероятность возникновения пожара можно снизить с помощью соблюдения правил пожарной безопасности. Не оставляйте малолетних детей одних в квартире, прячьте спички, зажигалки в недоступные для них места. Не курите в квартире. Не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть. Следите за неисправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами, электророзетками», - напоминает ДЧС ВКО.