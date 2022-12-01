30 человек эвакуировали при пожаре в пятиэтажном доме в Актау

1 Декабря 2022, 08:33

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – 30 человек, в том числе 10 детей, эвакуировали при пожаре в одной из квартир в пятиэтажном доме в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Возгорание произошло 30 ноября в 22:29 в квартире на 2-м этаже – огнем были охвачены строительные материалы. И хотя площадь пожара относительно небольшая – 5 кв. м – спасателями по лестничному маршу эвакуировано 30 человек, из них 10 детей. В 23:07 пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

В соответствии с заключением специалистов предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.

Отметим, что причин возникновения короткого замыкания несколько. Это низкое качество изоляции, неправильный монтаж электропроводки, плохой контакт в соединениях проводки и электроприборов.

Еще одна причина - перегрев и разрушение изоляции из-за пользования электроприборами, потребляющими большой ток, при плохом состоянии электропроводки.

Чтобы избежать перегрузки, необходимо подключать такое количество электроприборов, чтобы их общая мощность не превышала расчетной мощности каждой линии электросети.

Чтобы избежать короткого замыкания также следует соблюдать определенные правила:

Не использовать старые провода с несоответствующей изоляцией.

Устанавливать защитные устройства отключения – автоматические выключатели.

Регулярно следить за состоянием электрических точек – розеток и выключателей. При необходимости сразу их заменять.

Не эксплуатировать поврежденные электроприборы.

Выполнение этих несложных правил позволит существенно сократить риск возникновения короткого замыкания. Однако в случае возникновения пожара самое главное - не паниковать!