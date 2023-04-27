30 человек эвакуировали из-за пожара в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – В Экибастузе у дома загорелась крыша, пожарные эвакуировали из огня 23 взрослых и 7 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Экибастузе, на улице Машхура Жусупа, 2, в 2-этажном жилом доме, произошел пожар на кровле (площадь устанавливается). Локализации и ликвидации нет», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Там отметили, что информация о пострадавших в пожаре пока не поступала. Силами ДЧС проводится эвакуация жителей. На месте работают 22 сотрудника департамента, используются 6 единиц техники.

«Пожарными эвакуированы по лестничному маршу 30 человек, в том числе 7 детей. Кроме того, вынесено 6 газовых баллонов», - добавили в ДЧС.