Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

30 человек эвакуировали из горящего магазина в Усть-Каменогорске

Редактор:  
Зифа Хабирова
22 Июня 2023, 11:57
30 человек эвакуировали из горящего магазина в Усть-Каменогорске Фото: ДЧС ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске при пожаре в продовольственном магазине эвакуировано 30 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС.

22 июня в 04:40 часов из-за несоблюдения требований пожарной безопасности произошел пожар в продовольственном магазине в 10-этажном жилом доме.

«Прибывшими сотрудниками ДЧС ВКО по лестничному маршу эвакуировано 30 человек, из них 6 детей. В 05:40 часов пожар был ликвидирован. В ликвидации были задействованы 35 человек личного состава и 11 единиц техники», - говорится в сообщении МЧС.

photo

Происшествия   МЧС   Пожар   Усть-Каменогорск  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Как праздник Курбан-айт отметили в Атырау
Как праздник Курбан-айт отметили в Атырау
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее