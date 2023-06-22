30 человек эвакуировали из горящего магазина в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске при пожаре в продовольственном магазине эвакуировано 30 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС.

22 июня в 04:40 часов из-за несоблюдения требований пожарной безопасности произошел пожар в продовольственном магазине в 10-этажном жилом доме.

«Прибывшими сотрудниками ДЧС ВКО по лестничному маршу эвакуировано 30 человек, из них 6 детей. В 05:40 часов пожар был ликвидирован. В ликвидации были задействованы 35 человек личного состава и 11 единиц техники», - говорится в сообщении МЧС.