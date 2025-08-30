30 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День Конституции Республики Казахстан

Праздник установлен в честь годовщины принятия на общенациональном референдуме Конституции Республики Казахстан в 1995 году. Конституция как Основной закон страны отражает волю народа Казахстана, его стремление к утверждению страны «в качестве демократического, светского, правового и социального государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы».

Международный день жертв насильственных исчезновений

Отмечается ежегодно в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принятой в 2011 году. Такая памятная дата введена в международный календарь в связи с тем, что в современных условиях крайне актуальна проблема насильственного исчезновения людей.

СОБЫТИЯ

В 1993 году в Алматы начал работу Международный антиядерный конгресс, который обратился к правительствам ядерных держав с инициативой о продлении до 2005 года моратория на испытания ядерного, химического, биологического, всех других видов оружия массового поражения.

В 1995 году на всеобщем референдуме был принят основной закон страны. Голосование в городах и селах Казахстана 30 августа прошло на 10 253 избирательных участках. Избирателям был задан один вопрос: «Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой был опубликован в печати 1 августа 1995 года?». Из 8 091 715 граждан, или 90,58% от общего числа лиц, внесенных в списки, «за» проголосовали 7 122 773 человека — 89,14% голосовавших. За ходом голосования следили иностранные наблюдатели и представители общественных объединений.

В 1999 году в Жамбылском районе Алматинской области, рядом с мавзолеем Жамбыла, был установлен памятник на могиле композитора Нургисы Тлендиева.

Нургиса Тлендиев (1925-1998) — дирижер, композитор, домбрист, Народный артист СССР и Казахской ССР, Заслуженный деятель искусств Казахской ССР.

В 2009 году в Астане состоялся первый парад войск, посвященный празднованию Дня Конституции. В параде участвовало свыше 2 тыс. офицеров, военнослужащих по контракту, курсантов военных вузов, а также солдат срочной службы, более 120 единиц вооружения и военной техники — бронетехника, артиллерийские орудия, реактивные системы залпового огня.

В 2011 году в Актобе, в сквере на проспекте Мира, открылся памятник актюбинцам — ликвидаторам и участникам аварии на Чернобыльской атомной электростанции. На постаменте изображены человеческие ладони, внутри которых находится атом. Высота памятника 2,4 метра. Таким образом, молодой казахстанский скульптор, автор памятника Айтеке би в городе Актобе Женис Жубанкосов отобразил вклад всех людей, в том числе и актюбинцев, которые боролись с последствиями аварии на атомной станции.

В 2012 году в Петропавловске на обновленной привокзальной площади состоялось торжественное открытие памятника великому казахскому поэту Магжану Жумабаеву, являющемуся символом сохранения и развития культурных традиций всех этносов, проживающих в Казахстане.

В 2014 году генеральный секретарь организации «Мэры за мир» Ясуёши Комизо и президент МАД Олжас Сулейменов высадили у памятного камня «Мэры за мир» саженец дерева Гингко, привезенный из Хиросимы.

Данный саженец был выслан из Японии мэром города Хиросима, президентом организации «Мэры за мир» господином Мацуи Кадзуми.

В 2014 году ювелирный бренд Caviar ограниченным тиражом выпустил золотой iPhone с символами Казахстана. Дизайн был составлен из изображения знаковых достопримечательностей Астаны: ювелиры изобразили в золоте Дворец мира и согласия и Байтерек.

В 2014 году группа казахстанских инженеров ТОО «Ғалам» отправилась из Астаны в Гилфорд (Великобритания) для выполнения опытно-конструкторских работ по созданию первой в истории нашей страны космической системы научно-технологического назначения (КС НТН).

Это будет космический аппарат нано-класса для исследования ионосферы Земли, который будет создаваться совместно со специалистами другого предприятия Казкосмоса — Институтом космической техники и технологий АО «НЦКИТ».

В 2015 году на площади перед казахстанским павильоном EXPO 2015 в Милане прошло празднование дня Конституции Республики Казахстан. Для многочисленных гостей экспозиции прошел концерт звезд казахстанской сцены, в котором было представлено современное и традиционное искусство республики.

Казахстанский павильон на EXPO 2015 в Милане входил в число самых популярных и лидировал в голосовании за звание лучшего павильона выставки ЭКСПО-2015.

В 2019 году Казахстан внес в секретариат Организации Объединенных Наций документ о ратификации Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). На мероприятии присутствовали представители ООН и международного движения за ликвидацию ядерного оружия «ICAN», которое представляет собой коалицию из более 500 неправительственных организаций из 103 стран мира. Они поблагодарили Казахстан за твердую приверженность и лидирующую роль в деле ядерного разоружения.

В 2020 году казахстанские школьники завоевали серебро и бронзу на Европейской географической олимпиаде в рамках European Geography Olympiad (EGEO), проходящей в онлайн-режиме.

В состязании приняли участие команды учащихся 14 стран мира, такие как Россия, Беларусь, Латвия, Литва, Польша, Эстония и Казахстан, Словения, Турция, Сербия и другие. Всего в олимпиаде приняли участие 76 школьников.

В 2021 году в городе Семее Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет был переименован в Alikhan Bokeikhan University.

Ректор университета, профессор Шырын Курманбаева подчеркнула, что это дань уважения к истории страны и города, к исторической деятельности видного общественного и политического деятеля, лидера движения «Алаш» Алихана Бокейхана, который всегда во главу угла ставил национальные интересы страны.

В 2021 году в городе Вейден в Германии прошел чемпионат мира по биатл и триатл. Это поддисциплины Олимпийского вида спорта современного пятиборья, массовые виды спорта.

Сборную Казахстана представили 12 спортсменов, которые завоевали 21 медаль (4 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых), это самое успешное выступление нашей команды на чемпионате мира по биатл и триатл с 2017 года.

В 2023 году в Казахстане вступили в силу поправки в «Закон о дорожном движении», которые предусматривают правила езды на электросамокатах. Скорость электросамокатов на проезжей части не должна превышать 25 км/час. А по тротуару или пешеходной дорожке допускается движение со скоростью не более 6 км/час. При этом допускается движение электросамоката по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Но в этом случае водителю должно исполниться 18 лет, он должен быть в шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории.