30 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день скульптуры

Ежегодный праздник был учрежден Международным центром скульптуры (International Sculpture Center) в 2015 году. Его задача — популяризовать скульптуру как вид искусства и помочь людям как можно больше узнать о знаменитых скульптурных шедеврах.

Международный день джаза

Впервые был проведен в 2012 году. О введении новой даты в календарь Генеральная конференция ЮНЕСКО объявила в ноябре 2011 года. В качестве основной цели этого праздника его учредители обозначили «повышение степени информированности международной общественности о джазе как о силе, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми».

СОБЫТИЯ

В 1945 году лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и красноармеец Григорий Булатов первыми водрузили знамя над Рейхстагом. Институт военной истории России 7 мая 2007 года официально подтвердил, что лейтенант 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта Рахимжан Кошкарбаев водрузил боевое знамя над Рейхстагом 30 апреля 1945 года. Подтверждающий этот факт документ в Алматы передал в дар Центральному музею кандидат исторических наук Булат Асанов.

В 2012 году таразский тренер по таэквондо Руслан Исмазов запатентовал новую командную игру «Ордабасы». Суть игры заключается в том, что две команды, в которых не менее четырех человек, борются за флаг, демонстрируя мастерство восточных единоборств. В процессе игры у спортсменов вырабатываются чувство взаимоподдержки, сила воли, скорость мышления в экстремальных ситуациях, чувство патриотизма и ответственности. Издана книга «Ордабасы», в которой описываются правила этой игры.

В 2013 году в Астане состоялось торжественное вручение сертификата об аккредитации в международной организации Joint Commission International (JCI) Республиканскому научному центру нейрохирургии. Аккредитация JCI является «золотым стандартом», самым престижным и объективным признанием качества и безопасности услуг в медицинских организациях.

В 2013 году на ежегодном Австрийском фотографическом суперкруизе работа «Дорога номадов» Ольги Коренчук была удостоена золотой медали в разделе «Специальные темы». Ее работы демонстрировались на 120 международных выставках, отмечены дипломами в Аргентине, США, Пакистане. На ее счету 33 персональные выставки в Казахстане, Румынии, Эстонии, Литве. Международная федерация фотографического искусства в 2006 году присвоила Ольге почетное звание «Excellence FIAP».

В 2014 году в 7 часов 35 минут по времени Астаны с космодрома Куру (Французская Гвиана) был запущен первый казахстанский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) — KazEOSat-1.

KazEOSat-1 снимает земную поверхность из космоса в интересах государственных структур Казахстана, а также для продажи снимков другим странам. Данный аппарат обладает пространственным разрешением 1 метр на пиксель и был специально разработан для Республики Казахстан французским аэрокосмическим концерном Airbus Defence and Space. Свой первый снимок казахстанский спутник сделал над территорией столицы.

В 2015 году в целях реализации институциональных реформ, дальнейшей модернизации казахстанского общества и государства при Президенте Республики Казахстан была образована Национальная комиссия по модернизации.

Миссия Национальной комиссии при Президенте РК — управление поэтапной реализацией пяти реформ и координация действий государственных органов, бизнес-сектора и гражданского общества. При ней действует международный консультативный совет в составе авторитетных казахстанских и иностранных экспертов.

В 2017 году документы опального в годы репрессий поэта и драматурга были переданы в посвященный его жизни и творчеству литературно-мемориальный музей имени Ильяса Жансугурова, который действует в Талдыкоргане.

Представитель казахской интеллигенции Ильяс Жансугуров известен как поэт, драматург, прозаик, фельетонист, сатирик, журналист и переводчик, внесший значительный вклад в развитие национальной поэтической культуры казахского народа. В 30-е годы прошлого столетия Ильяс Жансугуров по политическим мотивам подвергся репрессиям — в августе 1937 года был арестован и по приговору «тройки» в феврале 1938 года расстрелян.

В 2018 году школьник из Казахстана Динмухаммед Тулендинов стал чемпионом мира по шахматам в возрастной категории до 7 лет. Это событие стало историческим, так как до этого дня в указанной возрастной категории среди мальчиков чемпионов мира не было.

В 2018 году в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в рамках международного форума «Возрождение самобытности и культурного наследия: тюркский язык из прошлого в будущее» была презентована книга о выдающемся казахском поэте и писателе Магжане Жумабаеве.

На мероприятии, организованном Международной тюркской академией, профессор Университет штата Мичиган Тимур Кожаоглу представил свою книгу «Магжан — поэт пламени, свободы и любви», в которой рассказывается о жизни и творчестве Магжана Жумабаева, а также представлен перевод его 16 стихов с казахского на английский язык.

В 2019 году в Астане открылось Посольство Хорватии, которое стало 70-м представительством иностранного государства в Казахстане.

В 2021 году Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева открыл лабораторию свободного творчества «QALLEKI».

Особенность творческой лаборатории заключается в том, что артисты ставят только те спектакли, которые интересны зрителям. На этой площадке планируется постановка экспериментальных спектаклей, проведение мастер-классов с зарубежными специалистами, встречи с писателями-драматургами.

Первый спектакль лаборатории открылся с пьесы Оралхана Бокей «Мне не спится». Режиссером выступил актер театра Базил Султангазы.

В 2021 году победитель проекта «100 новых лиц Казахстана» Дамир Нуркежанов на базе своей частной робототехнической школы совместно со своими учениками разработал уникальную технологию, облегчающую жизнь незрячих людей, которым приходится передвигаться с помощью трости. Технологию они назвали «браслет-помощник».

В 2025 году во Дворце Независимости прошел юбилейный 30-й Кубок молодежного предпринимательства — Enactus Kazakhstan National Expo 2025. Участие в нем приняли 230 команд из 20 регионов, 189 из них прошли в следующий этап. Победители представили Казахстан на Enactus World Cup в Таиланде. Enactus World Cup 2025 — это крупнейший международный конкурс лучших студенческих стартапов и социальных проектов, которая объединяет лидеров нового поколения.