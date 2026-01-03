3 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

61 год назад (1965) родился АЗИЛЬХАНОВ Марат Алмасович — заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан.

Фото: Akorda.kz

Родился в городе Казалинск Кызылординской области. Окончил Карагандинский государственный медицинский университет, специальность «Лечебное дело»; Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, специальность «Правоведение»; Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, специальность «Политология», магистр социальных наук.

Трудовая деятельность: врач-хирург, г. Кызылорда (1988-1992); служба в органах национальной безопасности Республики Казахстан (1992-2011); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам религий (2011-2013); председатель Агентства Республики Казахстан по делам религий (2013-2014); вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан (2014-2016); ответственный секретарь Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан (2016-2018); ответственный секретарь Министерства общественного развития Республики Казахстан (2018-2019); вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан (2019-2021).

На занимаемой должности с апреля 2021 года.

54 года назад (1972) родилась КДЫРОВА Акмарал Бекесовна — начальник Департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Карагандинской области.

Фото: gov.kz

Окончила Алматинский технологический университет (технология и организация питания), Университет им. Д. А. Кунаева (юриспруденция).

Трудовая деятельность: воспитатель Государственного коммунального казенного предприятия «Ясли-сад 170» г. Алматы (1990-1999); ведущий специалист Центра правовой статистики и информации при прокуратуре г. Алматы (2000); прокурор группы программно-технического обеспечения, старший прокурор отдела криминальной информации и архивной работы ЦПСиИ при прокуратуре г. Алматы (2000-2003); старший прокурор отдела формирования правовой статистики судебных органов и о проверках деятельности хозяйствующих субъектов (2003); начальник отдела формирования правовой статистики о преступности, работе органов предварительного следствия, дознания и прокуратуры (2003-2004); начальник отдела формирования правовой статистики органов прокуратуры и судебных органов (2004-2006); начальник отдела правовой статистики и специальных учетов (2007-2009); начальник отдела специальных учетов (2009-2010); начальник отдела формирования правовой статистики (2010); заместитель начальника управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по городу Алматы (2011-2018); начальник департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Алматинской области (2018 -2025).

На занимаемой должности с 2025 года.

53 года назад (1973) родилась ТАУ Нургул — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, секретарь Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Фото: massaget.kz

Окончила Алматинский государственный университет имени Абая, специальность «Педагогика и методика начального обучения»; Алматинский государственный университет имени Абая, специальность «Политология»; Университет Шеффилда, Великобритания, магистр.

Трудовая деятельность: старший инспектор отдела кадров Казахстанско-Российского инженерно-экономического колледжа, г. Алматы (2000-2002); преподаватель гуманитарных дисциплин в филиале Восточно-Казахстанского Государственного университета в г. Баян-Ульгий, Монголия (2002-2003); инспектор отдела кадров Казахстанско-Российского инженерно-экономического колледжа г. Алматы (2003-2006); главный специалист отдела воспитательной работы Департамента образования г. Алматы (2006-2008); главный специалист отдела нравственно-духовного воспитания и самопознания Управления образования г. Алматы (2008-2015); руководитель отдела нравственно-духовного воспитания и самопознания Управления образования г. Алматы (2015-2021); руководитель отдела воспитания и дошкольного образования Управления образования г. Алматы (2022-2023).

На занимаемой должности с марта 2023 года.

46 лет назад (1980) родился КОЙГЕЛДИЕВ Галымжан Мамбетович — заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «международное право».

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры гражданского и предпринимательского права юридического факультета Казахского национального университета им. аль-Фараби (2002-2004); специалист Департамента консульской службы ХОЗУ Министерства иностранных дел (2004-2005); атташе, третий секретарь Аппарата Министерства иностранных дел РК (2005-2006); третий, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Монголии (2006-2008); второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан (2008-2011); заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Генеральной прокуратуры РК (2011-2017); начальник Департамента международного сотрудничества Генеральной прокуратуры РК (2017-2022); руководитель Аппарата Генерального Прокурора РК (2022-2023).

На занимаемой должности с октября 2023 года.