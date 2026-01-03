3 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1992 году в Алматы состоялось подписание Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой, был принят Меморандум о взаимопонимании между Республикой Казахстан и КНР.

Китайская Народная Республика — государство, расположенное в Восточной Азии. Площадь территории Китая составляет 9,6 млн км². Столица — г. Пекин. Официальный государственный язык — китайский. Денежная единица — юань. Высшее должностное лицо — председатель КНР. Одновременно является генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии и председателем Центрального военного совета.

В 1996 году госавтоинспекция Республики Казахстан была переименована в дорожную полицию. Первостепенной задачей современных дорожных полицейских являются охрана общественного порядка, борьба с преступностью, защита граждан от преступных посягательств на дорогах наряду с обеспечением безопасности дорожного движения.

В 2005 году в Павлодаре состоялось открытие мемориальной доски, посвященной Герою Советского Союза Махмету Каирбаеву.

М. Каирбаев (1925-1996) с 1943 года командовал полком, батареей на Калининском и Белорусском фронтах. В годы войны дважды был награжден орденом Отечественной войны, орденом Александра Невского, медалями. В 1944 году за бой под Шауляем 19-летний казахстанец стал Героем Советского Союза.

В 2007 году в Париже на французском языке вышла книга «Белая аруана» известного казахского писателя, лауреата международной премии имени М. Шолохова Сабита Досанова. Предисловие к изданию написал видный литературный критик Альбер Фишлер. Перевод осуществил известный французский переводчик Анри Авриль.

В 2008 году в Варшаве впервые был выпущен уникальный компакт-диск, открывающий широкой общественности и, прежде всего, молодому поколению поляков красочную, иллюстрированную книгу о центральноазиатском барсе — Казахстане.

Первая презентация, содержащаяся на диске, символично называется «Moj Kazachstan» («Мой Казахстан») и содержит 142 слайда иллюстрированной информации о культурном наследии РК, с красочными фотографиями исторических памятников, известных деятелей литературы и музыки, костюмами 130 национальностей Казахстана.

Вторая презентация «Inwestycje w Republice Kazachstanu» (Инвестиции в Казахстан) содержит 22 насыщенных информационных слайда, рассказывающих об экономической политике, состоянии экономики, инвестиционных приоритетах и инновационных проектах РК.

В 2018 году в районном центре Атырауской области открыли памятник знаменитому земляку — народному батыру Махамбету Утемисову.

Памятник установлен на центральной площади села Махамбет, названного в честь батыра. Общая высота монумента — 10 м 80 см. Скульптура выполнена из бронзы, ее вес составляет 5 тонн. Постамент изготовлен из железобетона и облицован гранитом.

В 2019 году подписан Закон Республики Казахстан «О кинематографии», регулирующий общественные отношения и определяющий правовые, экономические и организационные основы сферы кинематографии.

В 2023 году Глава государства подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак». Закон устанавливает правовые, организационные и экономические основы осуществления деятельности в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак и закрепляет компетенцию уполномоченного органа. Закон предусматривает разработку и утверждение стандартов, на основании которых казахские породы собак будут признаны мировым кинологическим сообществом и смогут официально участвовать в международных выставках.

В 2025 году запущен проект новой железной дороги между Казахстаном и Узбекистаном, запуск которой позволит увеличить объемы экспортных перевозок. Строительство новой железнодорожной линии позволит переориентировать грузы с существующего участка Сарыагаш — Ташкент на новую ветку, разгрузить станцию «Сарыагаш» и увеличить экспортные перевозки в Узбекистан. На эти цели «Қазақстан темір жолы» — портфельной компанией «Самрук-Қазына» — реализуется инвестпроект стоимостью 286 млрд тенге.