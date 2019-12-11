3 тонны лимонов собрали атырауские фермеры

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – 3 тонны лимонов собрали атырауские фермеры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Лимонарий в теплицах мы разбили три года назад. Всего теплиц у нас 20. Прежде чем высаживать, конечно, провели консультации и, несмотря на всеобщее неверие в успех дела, саженцы высадили. Субтропический фрукт хорошо переносит жару, неприхотлив и зимой – достаточно поддерживать температуру до плюс 2 градусов. Результат – в этом году собрали почти 3 тонны лимонов. Их у нас с удовольствием раскупили оптовики на рынках и супермаркеты», - рассказал руководитель крестьянского хозяйства «Атырау Өнімдері»» Владимир Разметов.

В хозяйстве приняли решение расширить лимонарий. Уже высажено в горшочках несколько десятков саженцев.



