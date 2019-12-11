Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:46
-
-
вчера 18:40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 тонны лимонов собрали атырауские фермеры
11 Декабря 2019 06:42
Поделиться:
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – 3 тонны лимонов собрали атырауские фермеры, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеГосударство выполнит взятые на себя обязательства перед фермерами – Даурен Абаев Скот из Австрии завезли на новую ферму в СКО 1700 тонн говядины экспортировала Костанайская область – аким
«Лимонарий в теплицах мы разбили три года назад. Всего теплиц у нас 20. Прежде чем высаживать, конечно, провели консультации и, несмотря на всеобщее неверие в успех дела, саженцы высадили. Субтропический фрукт хорошо переносит жару, неприхотлив и зимой – достаточно поддерживать температуру до плюс 2 градусов. Результат – в этом году собрали почти 3 тонны лимонов. Их у нас с удовольствием раскупили оптовики на рынках и супермаркеты», - рассказал руководитель крестьянского хозяйства «Атырау Өнімдері»» Владимир Разметов.
В хозяйстве приняли решение расширить лимонарий. Уже высажено в горшочках несколько десятков саженцев.
Ключевые слова: Малый бизнес, Атырауская область, Сельское хозяйство,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- 26 матерей наградили подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» в Атырау
- Гибель троих человек расследуют в Атырау
- Реализация Послания Президента РК в АПК: увеличение инвестиций и рост производства продукции животноводства
- Гололед и туман прогнозируют синоптики в трех областях РК
- Итоги Школы молодого предпринимателя подвели в Караганде
- Художники Атырау будут изданы под одной обложкой
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047