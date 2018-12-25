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3 школы построят в Петропавловске

25 Декабря 2018 13:15 91
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3 школы построят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал, какие объекты построят в регионе для отрасли образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Петропавловске приступили к строительству двух школ на 600 и 900 мест. Аким области пообещал, что сдадут в эксплуатацию их к 1 сентября 2019 года. По его словам, по комплексному плану развития будет построена ещё одна школа на 900 мест.

Планируется строительство 5 общежитий почти на 2 тыс мест. 2 из них на 1200 мест - для СКГУ имени М. Козыбаева и 3 общежития на 732 места - для колледжей.

В планах у местной власти - строительство нового учебного корпуса для североказахстанского вуза. Аким области говорит, что это позволит увеличить контингент обучающихся до 10 тыс человек.

«В 3 раза увеличилось количество грантов - с 300 до 1072. Увеличилось число студентов, желающих получить технические специальности, быть учителями и врачами. Впервые из местного бюджета выделено 75 грантов. Количество желающих учиться в нашем вузе увеличилось в 1,7 раза, уменьшив количество выпускников, выезжающих за границу на 13%. Это хорошая динамика, мы должны ее сохранить», - подчеркнул К. Аксакалов.

Он добавил, что запланировано строительство зданий и сооружений Военного института Национальной гвардии, в том числе казармы, учебного корпуса с актовым залом, спортивного комплекса с тиром.

 

 

 

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Ключевые слова: Образование, Строительство, Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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