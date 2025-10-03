3 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

67 лет назад (1958) родилась БАЛИЕВА Загипа Яхяновна – общественный и политический деятель Республики Казахстан.

Родилась в Алма-Атинской области. Окончила Казахский государственный университет, юрист-правовед (1981); аспирантуру Казахской государственной академии управления (1998); докторантуру Московской государственной технологической академии (1999).

Трудовая деятельность: лаборант СПТУ (1975-1976); юрисконсульт Джамбулского областного стройбанка (1981-1982); юрист Джамбулского горисполкома (1982-1986); инспектор, заведующая отделом управления по учету и распределению жилой площади Алматинского горисполкома (1986-1992); заведующая юридическим отделом аппарата главы Алматинской городской администрации (1992-1994); заместитель председателя комитета Верховного Совета Республики Казахстан по экономической реформе (1994-1995); секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (1995-1996); председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (1996-2005); министр юстиции Республики Казахстан (2005-2009); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2009-2011); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2012-2016); уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан (2016-2018); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2016-2021); проректор по стратегическому развитию и инфраструктуре, цифровизации Казахского национального исследовательского аграрного института.

Награждена орденами «Құрмет», «Парасат», «Күміс алқа», медалями «Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл».

58 лет назад (1967) родилась ТОЙЛЫБАЕВА Гульнар Кожагуловна – председатель маслихата области Жетысу.

Родилась в с. Коныр Капальского района Талдыкорганской области. Окончила Пединститут и ЖГУ им. И. Жансугурова по специальностям физика и математика и юриспруденция.

Трудовая деятельность: учитель физики и математики средней школы имени Кирова Талды-Курганского района Алматинской области, п. Карабулак (1989-1991); учитель физики и математики, информатики средней школы имени Ш. Уалиханова Ескельдинского района Алматинской области, п. Карабулак (1991-2002); главный специалист отдела внутренней политики Ескельдинского района Алматинской области, п. Карабулак (2002-2007); заведующая идеологическим отделом Алматинского областного филиала НДП «Нур Отан» (2007-2008); заведующая отделом общественно-политической работы Алматинского областного филиала НДП «Нур Отан» (2008-2012); заведующая отделом организационно-партийной работы Алматинского областного филиала НДП «Нур Отан» (2012-2013); заведующая отделом организационно-контрольной работы Алматинского областного филиала партии «Нур Отан» (2013-2016); заместитель председателя Алматинского областного филиала партии «Нур Отан» (2016-2020); первый заместитель председателя Алматинского областного филиала партии «Nur Otan» (2020-2022); исполнительный секретарь Алматинского областного филиала партии «AMANAT» (2022); секретарь маслихата области Жетысу (2022-2023).

47 лет назад (1978) родился ШАХАРОВ Асхат Берлешевич – аким Актюбинской области.

Родился в Оренбургской области (РСФСР). Окончил Казахскую государственную академию спорта и туризма, преподаватель физической культуры — тренер по спорту (1999); Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, экономист-международник (2002); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, аспирантура (2013).

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры спортивных дисциплин Актюбинского государственного университета им. К. Жубанова (2000-2004); преподаватель Актюбинского государственного педагогического института, директор Центра подготовки олимпийского резерва Актюбинской области (2004-2007); аким Каратобинского района Западно-Казахстанской области (2013-2017); аким Зеленовского района Западно-Казахстанской области (2017-2020): аким города Актобе (2020-2022); Государственный инспектор Администрации Президента РК (2022-2023).

На занимаемой должности — с сентября 2023 года.

37 лет назад (1988) родился КЕНЖЕХАНУЛЫ Ермек – вице-министр сельского хозяйства РК.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне — Туркестанской) области. Окончил Университет Рединг (Великобритания), экономист в сфере сельского хозяйства (2010), магистр управления инвестициями (2011); Университет Аджу (Республика Корея), бизнес-администрирование (2013).

Трудовая деятельность: менеджер департамента разработки кредитных продуктов АО «НУХ «КазАгро»; начальник управления АО «УИК «АРКА»; руководитель аппарата акима Актогайского района Карагандинской области; руководитель управления инвестиций департамента инвестиционных проектов и финансовых инструментов МСХ РК; руководитель управления международного сотрудничества департамента международного сотрудничества и экономической интеграции МСХ РК; руководитель ГУ «Управление внешних связей и туризма Актюбинской области» (2015-2018); руководитель ГУ «Управление информатизации и внешних связей Актюбинской области» (2018-2019); аким Мартукского района Актюбинской области (2019-2021); заместитель акима Актюбинской области (2021-2022); заместитель акима Туркестанской области (2022-2024).

На занимаемой должности с июня 2024 года.

Также вэтот день родились:

125 года назад (1900-1940) родился БАЙЗАКОВ Иса — акын, певец, артист, домбрист, композитор, один из первых профессиональных казахских актеров.

Уроженец Павлодарской области. Окончил Казахский институт просвещения в Оренбурге, Казахский педагогический институт им. Абая (ныне — Казахский национальный педагогический университет им. Абая).

Талант поэтической импровизации, певческие способности и мастерская игра на домбре принесли ему известность еще в юности. В 1919–1920 годы одержал победы в айтысе с такими известными поэтами, как Багит и Кудайберген. В тоже время проходил обучение на рабфаке, занимался в драматическом кружке. Начал печататься с 1924 года. В 1926 году в Кызылорде открылся первый Казахский национальный театр, он стал его актером. Сыграл главные роли в постановках Мухтара Ауэова «Еңлік — Кебек», «Байбише и токал». Многие песни, популярные в народе, были переписаны и исполнялись им. Автор эпических произведений и поэм: «Алтай аясында», «Кавказ», «Неге Алатау шаттанды», «Ұлы құрылыс», «Он бір күн, он бір түн», «Құралай сұлу», «Қойшының ертегісі».

Награжден орденом Красного знамени, медалями.

В честь 80-летия со дня рождения Исы Байзакова совхоз «Беловодский» был переименован в совхоз его имени. В Иртышском районе на фасаде Дворца культуры был установлен бюст акына, в его честь названа одна из улиц районного центра.

84 годаназад (1941-2012) родился МОМЫШУЛЫ Бахытжан — писатель, переводчик.

Родился в Алма-Ате. После успешного окончания средней школы № 10, поступил в педагогический институт на факультет иностранных языков. В разные годы работал в редакции районной газеты Жуалинского района Жамбылской области, переводчиком в Жамбылской областной газете и литсотрудником газеты «Ленинская смена».

Творческий путь начал с литературного перевода. Перевел на русский язык произведения известных отечественных писателей: Шерхана Муртазы, Жайсанбека Молдагалиева, Оралхана Бокеева, Кемела Токаева, Калдарбека Найманбаева, Бека Тогуспаева, Мади Аймбетова, Какимжана Казыбаева, Шаима Шаваева и других.

Его авторству принадлежат роман «Когда ты рядом», трилогия «Восхождение к отцу», «Сыновья великого волка», «Сердце волка», «Преломление света», «Предание князей времени», «Явление синего таутеке», «След птицы в небе» и другие. Его прозу отличает поиск нравственных основ бытия, духовного начала в судьбе человека.

Бахытжан Момышулы не раз избирался членом правления Союза писателей Казахстана. За значительный вклад в развитие казахской культуры и литературы награжден несколькими правительственными медалями и орденом «Құрмет», является лауреатом специальной премии Союза писателей Казахстана.