3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День сотрудничества тюркских государств

Отмечается с 2011 года. Тюркский совет, Совет сотрудничества тюркоязычных государств — международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами. Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года в городе Нахичевани в Азербайджане. Членами Тюркского совета являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. В 2019 году Узбекистан официально присоединился к Совету сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). В ноябре 2021 года на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле Тюркский Совет был переименован в Организацию Тюркских Государств. В качестве наблюдателя был принят Туркменистан.

СОБЫТИЯ

В 1883 году была учреждена Семипалатинская универсальная библиотека им. Абая. Она была открыта по инициативе революционеров-демократов, сосланных в Семипалатинск царским правительством за участие в революционных кружках. Книжный фонд библиотеки состоял всего из тысячи экземпляров печатных изданий. Библиотека была центром семипалатинской интеллигенции, постоянными читателями ее были Е. Михаэлис, Н. Долгополов, А. Кунанбаев.

В 1946 году в Усть-Каменогорске была сдана в эксплуатацию первая очередь полуавтоматической телефонной станции на 600 абонентов.

В 2009 году на IX Саммите тюркоязычных государств в Нахичевани внесено предложение о создании международного научного центра по изучению прошлого, сегодняшнего и будущего тюркского мира. Правительство Республики Казахстан постановлением создало некоммерческое акционерное общество «Тюркская академия». Основным содержанием деятельности академии является научно-музейная и библиотечная работа, оказание помощи в продвижении результатов научных исследований в тюркологии.

В 2012 году вышел в свет фотоальбом «Алашорда», в котором представлены фотоматериалы, касающиеся формирования движения «Алаш», создания автономии «Алаш» и массовых репрессий в советский период. В сборник вошли фотографии, полученные из архивов, рукописей и личных фондов потомков деятелей «Алаш» и ученых — Гульнары Мыржакыпкызы, Даулета Тынышбаева, Рустема Биримжанова, Сырыма Букейханова; а также фотодокументы, найденные в зарубежных архивах, которые публиковались впервые.

В 2012 году к 100-летию видного государственного и общественного деятеля Казахстана, литературного критика, публициста Ильяса Омаровича Омарова (1912-1970) был опубликован документальный сборник «Ілияс Омаров: хаттар арқалаған сырлар. Из переписки Ильяса Омарова». Книга состоит из 500 страниц на казахском и русском языках, включает 295 писем Ильяса Омарова за 1942–1970 годы. С его именем связано создание военной экономики, организация снабжения фронта и тыла, помощь эвакуированным в годы Великой Отечественной войны, создание Академии наук Казахской ССР, экономическая реформа 60-х годов, развитие национальной культуры и искусства.

В 2013 году состоялась презентация сборника стихов казахского классика Магжана Жумабаева, переведенных на татарский язык. Издание выпущено Союзом писателей Татарстана в Казани весной 2013 года. В него вошли переводы известного татарского поэта, заслуженного деятеля Республики Татарстан Радифа Гаташа, а также поэтов Нури Арсланова, Мудариса Агляма и Флеры Тархановой.

Презентация книги в Астане была приурочена к 120-летию со дня рождения Магжана Жумабаева. В 1929 году по ложному обвинению его осудили на 10 лет лишения свободы, М. Жумабаев отбывал наказание на Севере, затем в 1935 году, благодаря ходатайству Максима Горького, был освобожден досрочно. Однако пребывание на свободе длилось недолго. 30 декабря 1937 года из-за клеветы поэта вновь арестовали. 19 марта 1938 года М. Жумабаев был расстрелян.

В 2016 году в госкорпорации «Правительство для граждан» создали единый гербарный фонд, в который вошло около трех тысяч видов растений Казахстана. На сегодняшний день он является вторым по многообразию и значимости гербарием в Республике Казахстан. Фонд содержит около трех тысяч видов растений флоры Казахстана, относящихся к 100 семействам, и более десяти тысяч листов.

В 2018 году в сфере образования было создано Независимое национальное экспертное сообщество. ННЭС в сотрудничестве с МОН РК ведет работу по внедрению инноваций в систему образования на более эффективном уровне.

В 2020 году состоялось торжественное открытие памятной доски Хиуаз Доспановой на фасаде международного аэропорта Атырау, носящего имя прославленной летчицы. В годы Великой Отечественной войны она воевала в легендарной эскадрилье «Ночные ведьмы».

В 2021 году казахстанская вакцина QazVac получила сертификат соответствия общим требованиям Халал. Вакцина сертифицирована по общим требованиям Халал к производству, хранению, транспортировке и реализации лекарственных средств и биологически активных добавок.

В 2024 году в Астане появился новый мурал, посвященный выдающейся казахстанской оперной певице и народной артистке Куляш Байсеитовой. 15-метровое изображение в столичном районе Сарыарка по улице Конституции привлекает внимание не только своими масштабами, но и глубокой символикой.

В 2024 году в Астане состоялся II республиканский Форум депутатов маслихатов с участием Главы государства. В своём выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев отметил роль маслихатов в демократизации общества, усилении политической конкуренции. На Форуме Глава государства обозначил ряд задач перед депутатами маслихатов, в том числе необходимость систематического повышения уровня компетенций. Депутаты должны повышать уровень коммуникативных навыков, уметь взаимодействовать с гражданами.