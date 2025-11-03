3 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

49 лет назад (1976) родился НУРКЕНОВ Нурлан Жанбыршыулы — первый заместитель акима Астаны.

Фото: 24kz

Родился в Целинограде (ныне Астана). Окончил Акмолинский аграрный университет имени С. Сейфуллина, бухгалтер-экономист (1999); Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК, магистр социальных знаний (2011); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, бакалавр юриспруденции (2012).

Трудовая деятельность: менеджер МЧП «Шамшырак» г. Акмола (1995); главный специалист отдела организационно-инспекторской работы, заведующий отделом производственной сферы аппарата акима Астаны (2003-2006); заместитель, заведующий отделами по управлению подведомственными организациями, капитального строительства и технического надзора, официальных мероприятий и внешних связей Управления делами Президента РК (2006-2010); руководитель ТОО «Мөлдір су» г. Астана (2010-2013); аким Бурабайского района Акмолинской области (2013-2014); заместитель акима Акмолинской области (2014-2017); государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2017-2019); заместитель акима Астаны (2019-2023).

На занимаемой должности — с января 2023 года.

Награжден медалями «Астананың 10 жылдығы», «Ерен еңбегі үшін».

46 лет назад (1979) родился КАРАСАЕВ Нурбек Карасаевич — председатель Мангистауского областного филиала партии AMANAT.

Фото: партия AMANAT

Родился в г. Актау Мангистауской области. Окончил Актауский государственный университет им. Ш. Есенова, специальность «Бурение нефтяных и газовых скважин», квалификация «Горный инженер» (2007).

Трудовая деятельность: механик колонии № 1 ТОО «Казавтотак-1» (08.1999-05.2001); менеджер по социальным вопросам (05.2001-08.2003); ведущий специалист по культурно-массовой работе, инженер по охране труда и техники безопасности, заместитель директора по общим вопросам, директор ГККП Областной молодежный центр «Арман» (10.2003-10.2011); депутат Мангистауского областного маслихата 4 созыва (2007-2011); директор департамента Мангистауской области Агентства РК по делам религии (2011-2012); исполнительный директор ТОО «Мангистауагропромпроект» (2013-2014); советник по вопросам планирования бюджета и экономики маслихата Мангистауской области (07.2013-01.2014); заместитель руководителя управления индустриально-инновационного развития Мангистауской области (2014-2015); руководитель управления индустриально-инновационного развития Мангистауской области (2015-11.2017); директор Палаты предпринимателей Мангистауской области (11.2017-2020); заместитель акима Мунайлинского района Мангистауской области (2021-2022); исполнительный секретарь Мангистауского областного филиала партии AMANAT (2022).

На занимаемой должности с декабря 2022 года.

36 лет назад (1989) родился ИЗБАСАРОВ Бахтияр Базаргалиевич — председатель правления АО «Актобе ТЭЦ».

Фото: aktobetec.kz

Родился в городе Алматы. Окончил Казахский Национальный технический университет им. К. И. Сатпаева по специальности «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» (2012); по специальности «Нефтегазовое дело» (2015); Almaty Management University, магистр делового администрирования (2020).

Трудовая деятельность: в нефтегазовой отрасли прошел от заместителя начальника отдела материально-технического снабжения до первого руководителя (АО «КазТрансГаз Аймақ» и АО «Интергаз Центральная Азия»).

На занимаемой должности с августа 2022 года.

Также в этот день родились:

190 лет назад (ноябрь 1835-1865) родился ВАЛИХАНОВ Шокан Чингисович (Валиханов Мухаммед-Канафия) — казахский ученый, просветитель, историк, этнограф, путешественник и дипломат.

Фото: Wikimedia/I. A. Kordovskiy

Родился в крепости Кусмурун (ныне — Семиозерный район Костанайской области) в семье внука Абылай хана — Чингиса. Рано пошел в Кусмурунскую частную школу, учил арабский язык, знакомился с восточной поэзией и литературой. С 12 лет учился в Омском кадетском корпусе (1847-1853), по окончании которого был произведен в корнеты армейской кавалерии. В 1853 году корнет Валиханов поступил на службу в Сибирское линейное казачье войско в должность адъютанта командира Отдельного сибирского корпуса Гасфорта. В 1854 году получил должность советника областного правления и переехал в Омск. Осенью 1855 года по особому ходатайству Гасфорта был возведен в чин поручика. Весной 1856 года Валиханов отправился в командировку в Семипалатинск в отряд подполковника Хоментовского, чтобы принять участие в разборе споров между киргизскими (казахскими) начальниками родов Старшего жуза. Во время поездки вел путевой дневник.

Его записи дополняли зарисовки, топографически точные карты и схемы перевалов, торговых путей, рек с притоками и т. д. 21 февраля 1857 года на общем собрании Императорского Русского географического общества был принят в качестве действительного члена. Валиханов был казахским художником — сохранилось большое количество его этнографически точных жанровых, портретных и пейзажных зарисовок, известны его акварели и рисунки, выполненные в академическом стиле — «Казахи Большой орды», «Сартай из рода Сары Багиш» и другие.

По совету Семенова Гасфорт направил в июне 1858 года Валиханова под видом мусульманского купца в торговый город Кашгар, расположенный на границе с Китаем, с семипалатинским торговым караваном. В Кашгаре он собирал материалы по этнографии Восточного Туркестана и истории Алтышара.

В Петербурге за ним закрепилась слава отважного путешественника, помощника Семенова-Тян-Шаньского, открывшего европейской науке тайны Средней Азии. В столице он руководил составлением карт Средней Азии и Туркестана, посещал лекции восточного факультета университета, работал над очерками по истории и этнографии киргизов. В 1862 году был выбран на должность старшего султана Атбасарского округа.

В последние годы жизни занимался административной деятельностью — летом 1863-го работал в комиссии по судебной реформе, в 1864-м составлял сведения об освободительном движении народов Восточного Туркестана. 10 апреля 1865 года, не дожив до 30 лет, скончался от туберкулеза в ауле Тезека (Алтын-Эмель, Алматинская область).