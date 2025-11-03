3 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1992 году в Стамбуле состоялся курултай писателей тюркского мира.

В 1994 году начала издаваться республиканская еженедельная газета «Заң». Основные направления газеты — информирование о принятых нормативных актах, изменениях и дополнениях в Указах Президента РК, постановлениях Правительства РК и законах. Газета освещает новости правоохранительных органов, юриспруденции, Вооруженных сил РК и так далее. Первым редактором газеты стал Марат Токашбаев.

В 1994 году в поселках Карсакпай и Жезды Жездинского района Жезказганской области состоялась церемония открытия Музея истории горного и плавильного дела и Дома-музея академика Каныша Имантаевича Сатпаева.

В 2007 году в ходе исследований сотрудники научно-исследовательского центра «XXI век и мир Шакарима», действующего при Государственном университете имени Шакарима г. Семей, обнаружили неизвестные факты биографии казахского поэта и философа Шакарима Кудайбердиева. Ученые столкнулись с несколькими до сих пор неизвестными фактами. Обнаружены документы, свидетельствующие о том, что сын Шакарима Зият был акыном и активно пропагандировал казахскую культуру за рубежом. Также найдены написанные им песни.

В 2010 году Экибастузский инженерно-технический институт (ЭИТИ) получил международную награду «European Quality» («Европейское качество»), присуждение которой свидетельствует о системе образования, не уступающей лучшим учебным заведениям Европы.

Почетный знак вручен ректору ЭИТИ Марату Марденову на торжественной церемонии «Socrates Award Ceremony» в Оксфорде (Великобритания) по представлению номинационного комитета Европейской бизнес-ассамблеи.

В 2012 году в Астане состоялось открытие почетного консульства Княжества Монако в Республике Казахстан, что является дополнительным шагом на пути укрепления двусторонних отношений. На церемонии открытия присутствовал Князь Монако Альбер II.

В 2012 году в Усть-Каменогорске поселок Металлург, носивший в народе простое название «куленовка», приобрел официальное название поселка имени Ахата Куленова. Поселок в левобережной живописной части пригорода Усть-Каменогорска, признанной экологически чистой зоной, который теперь официально получил его имя, Ахат Салемхатович строил для своих рабочих.

Имя Ахата Салемхатовича Куленова, родившегося в 1932 году в Павлодаре и свою жизнь прожившего в Усть-Каменогорске, золотыми буквами вписано в историю Казахстана. Благодаря идее А. Куленова по производству самого чистого золота и серебра «четырех девяток», международного эталона качества, Казахстан стал поставщиком Лондонской биржи. Именно Ахат Куленов в январе 1992 года привез из усть-каменогорского завода первый золотой слиток независимого Казахстана.

В 2014 году в Казахстанском инженерно-технологическом университете создали казахскую клавиатуру для iPhone и iPad с новой операционной системой Apple iOS 8. Новинку в AppStore можно было найти по ключевым словам Kazakh Keyboard Kazetu 8. Программа работает во всех сторонних приложениях телефона или планшета и поддерживает вертикальный и альбомный формат.

В 2016 году с помощью спутниковых снимков был обнаружен новый геоглиф «Костанайский тетрагон», созданный примерно около 3 тысяч лет назад племенами эпохи бронзы как культовое сооружение. Геоглиф представляет собой практически невидимый на земле прямоугольник большой площади. Размер двух самых длинных его сторон — 171 м и 137 м.

В 2017 году в Казахстан доставили электронные копии древних рукописей. Фонд Национального центра рукописей и редких книг пополнился материалами, собранными по специальной программе с VI–VII по XX века, копиями рукописей трудов, ушедших из жизни ученых. В диске было собрано более 500 тысяч рукописей на арабском, старо-мусульманском, персидском и английском языках об истории арабского языка, культуре и литературе, в области обучения грамматики, фикһ, хадисы, тафсиры Корана и родословные. По данной теме имеются рукописи ученых, вышедших с казахской земли, несколько трудов аль-Фараби и труды ученых из Туркестана, Сыганака.

В 2019 году в Москве прошла торжественная церемония награждения победителей международного кинофестиваля «Московская премьера». Триумфатором церемонии стал фильм «Река» режиссера Эмира Байгазина, который по решению жюри стал обладателем гран-при конкурса.

В фестивале участвовали кинематографисты из Казахстана, Армении, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Грузии, Латвии, Эстонии, России.

В 2020 году в Казахстане состоялась церемония открытия телеканала «Халық арна» при Духовном управлении мусульман Казахстана. На канале наряду с традиционно-религиозными будут транслироваться и культурно-познавательные программы.

В 2020 году крупнейший технопарк IT-стартапов в Центральной Азии Astana Hub заключил меморандум о сотрудничестве с международной исследовательской и консалтинговой организацией HexGn, которая реализует свои программы более чем в 20 странах мира. В рамках сотрудничества HexGn запустила программу Startup Explore для казахстанских студентов и учеников старших классов.

Программа Startup Explore — это 24-недельная преакселерационная программа, направленная на обучение и подготовку специалистов к работе в инновационной экономике. Программа предусматривает теоретические и практические занятия с экспертами в области искусственного интеллекта, финтех, кибербезопасности, электронной коммерции и др.

В 2021 году в гарнизонном доме офицеров города Семей матери героя-пограничника Раджана Батырканова в торжественной обстановке была вручена медаль «За укрепление границ государств участников СНГ».

Батырканов Раджан Армиевич (1975-1994) воин-интернационалист, герой-пограничник. Проходил службу в составе Курчумского взвода Отдельного казахстанского сводного батальона. Погиб 28 сентября 1994 года на таджикско-афганской границе. Первым приняв бой на себя в ожесточенной схватке с вооруженными боевиками, он спас жизни своих сослуживцев и определил успех боя.

В 2022 году на шахте на шахте им. Ленина АО «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ) в Карагандинской области при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, а позже в тоннеле начался пожар. В шахте находилось 106 работников. Пять человек, находившихся на аварийном участке, погибли. Четыре работника были госпитализированы с различными травмами. Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии на шахте в городе Шахтинске Карагандинской области.