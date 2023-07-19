3 млрд тенге предусмотрено на газификацию области Улытау

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Уровень газификации области Улытау на 1 января составляет 2,7% или 5 950 (из 221 395) человек обеспечены природным газом, сообщил на встрече с населением област вице-министр энергетики РК Алибек Жамауов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Проект газификации города Жезказгана состоит из трех очередей (7 пусковых комплексов) общей стоимостью 12,9 млрд тенге.

На сегодня завершена первая очередь, состоящая из 2-х пусковых комплексов, а также ведется работа по реализации второй очереди, где завершен один пусковой комплекс , второй - на стадии реализации (завершение в 2024 году).

Из средств республиканского бюджета в этом году для области Улытау на реализацию 2 проектов (один продолжающийся проект и один новый проект) предусмотрено 3 млрд тенге.

Также Алибек Жамауов отметил, что министерством принимаются необходимые меры для обеспечение внутреннего рынка сжиженным нефтяным газом.

Объем внутреннего потребления сжиженного нефтяного газа в 2022 году по стране составил 1,8 млн тонн. По сравнению с 2021 годом потребление увеличилось на 400 тысяч тонн.

Производство сжиженного нефтяного газа показывает отрицательную динамику. Таким образом, из-за низкой инвестиционной привлекательности для производителей производство в 2022 году сократилось примерно на 400 тысяч тонн.

В сравнении с соседними странами цена на сжиженный нефтяной газ в РК ниже в 3-4 раза. Для области Улытау цена составляет 76-81 тенге за литр.

В регионе имеются газонаполнительная станция (оптовая) и 18 автомобильных газозаправочных станций.

Потребление сжиженного нефтяного газа в области в 2022 году составило 1,7 тысячи тонн, за период январь-июнь 2023 года – 0,8 тысячи тонн.

Также принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования оборота сжиженного газа и ЖКХ».

Предусмотрено продление государственного ценового регулирования предельных розничных цен на сжиженный нефтяной газ до 31 декабря 2024 года.