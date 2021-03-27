3 млн доз вакцины будут готовы в апреле – Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой призвал региональные управления здравоохранения быть готовыми к большому количеству доз вакцины против коронавируса в апреле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас по Казахстану 150 тысяч доз поставляется, 600 тысяч доз уже произведено – то есть, 750 тысяч доз на заводе в Караганде уже есть. Осталось доставить их до регионов, думаю, в течение недели этот объем уже будет. Помимо этого на следующий месяц 1 млн доз карагандинский фармзавод выпускает на страну, плюс 2 млн доз. То есть, в апреле 3 млн доз будут в стране», - сказал Алексей Цой во время выездного заседания штаба по борьбе с КВИ в Алматы.

По его словам, параллельно ведутся переговоры с компанией Pfizer.

«Через неделю этот объем будет у вас и уже нельзя будет сослаться на то, что мало вакцин давали или еще что-то. Тем более, на начальном этапе мы дали вакцину, чтобы население поверило. Мы с осторожностью назначили группы – сначала до 60 лет давали. Теперь, население поверило и начинается ажиотаж – население просит поставить вакцину. Тем более, она уже безопасная, проверенная. Уже больше 20 млн человек привито», - отметил министр.

«С 1 апреля мы начинаем вывешивать счетчик по вакцинациям, у нас есть поручение. В разрезе регионов каждый день будет висеть такой счетчик по заболевшим коронавирусом. Соответственно, нужно вести учет – сколько вакцин поступило и сколько вакцинировано, каждый день. У вас есть неделя, чтобы развернуться, надо быть готовыми максимально», - заключил А.Цой.

Напомним, 26 марта А. Цой провел выездное заседание штаба по борьбе с КВИ в Алматы.