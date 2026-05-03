3 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

76 лет назад (1950) родился КАСЫМОВ Гани Есенгельдинович— член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстан, политический и государственный деятель.

Родился в Атырау. Окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел СССР (1969-1974), специалист по международным отношениям; курсы усовершенствования руководящих дипломатических кадров при Дипломатической академии Министерства иностранных дел СССР ( Москва) (1987-1988).

Трудовая деятельность: первый секретарь консульского отдела, заведующий отделом печати и информации Министерства иностранных дел Казахской ССР (1975-1979); заведующий протокольным отделом Министерства иностранных дел Казахской ССР (1979-1981); генеральный секретарь Министерства иностранных дел Казахской ССР (1981-1987, 1988-1990); советник Президента Казахской ССР (1990-1992); заведующий международным отделом аппарата Президента и Кабинета Министров РК (1992-1994); торгово-экономический представитель РК во Французской Республике и странах Европы (1994-1996); председатель Таможенного комитета РК (1996-1997); председатель государственного таможенного комитета РК (1997); председатель таможенного комитета Министерства финансов РК (1997-1999); президент ОАО «ФПГ «GBM-KZ company», ОФ «Фонд генерала Гани Касымова» (1999); член социального совета НДП «Нур Отан» при Мажилисе; депутат Мажилиса Парламента РК II созыва (1999-2004); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (2007-2013); представитель Национальной палаты предпринимателей в Сенате Парламента РК; председатель Совета по защите прав предпринимателей при Национальной палате предпринимателей РК (с 2013 года).

66 лет назад (1960) родился БОРТНИК Михаил Михайлович — член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Родился в Павлодарской области. Окончил Павлодарский индустриальный институт, инженер-промтеплоэнергетик (1982); Центрально-Азиатский университет, юрист (2002); прошел обучение в Йельском университете США по программе переподготовки государственных служащих (2006).

Трудовая деятельность: мастер по ремонту технического оборудования завода пластмасс (Шевченко) (1982-1985); секретарь Комитета комсомола завода пластмасс (1985-1986); первый секретарь Шевченковского горкома ЛКСМ Казахстана (1986-1989); начальник участка теплоснабжения, заместитель главного энергетика завода пластмасс (АО «АКПО») (1989-1998); заместитель акима Актау (1998-1999); заместитель акима Мангистауской области (1999-2008); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по экономической и региональной политике (2008-2012); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству (2012-2014); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству (2014-2020); член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2020-2022); член Высшей аудиторской палаты (2022-2024).

На занимаемой должности — с ноября 2024 года.

43 года назад (1983) родился КЫРЫКБАЕВ Темир Базарбаевич — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, член комитета по экономической реформе и региональному развитию.

Родился в городе Джизак (Узбекистан). Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, Астана (2004), университет «Сырдарья» (2011).

Трудовая деятельность: заместитель директора строительной компании «Абучина»; ТОО «Таймас Company» (2008); депутат Туркестанского областного маслихата (2021); член Постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам и местному самоуправлению в областном маслихате, член Общественного совета при Туркестанском областном филиале партии «AMANAT».

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

41 год назад (1985) родился АЛИ Алтай Сембекулы – заместитель акима Жамбылской области.

Родился в городе Жанатас Жамбылской области. Окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая, специальность «Экономист» (2008, 2012).

Трудовая деятельность: сотрудник центра связи предприятия «Рахат Палас Отель» Казахстанско-австрийского АО «Рахат» (2005-2006); главный менеджер представительства United Bank Limeted, Алматы (2006-2010); менеджер департамента субсидирования АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2010-2011); менеджер департамента субсидирования АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (2011); главный специалист городского суда Астаны (2014-2015); главный эксперт управления внешних связей премьер-министра РК (2015-2016); главный эксперт Секретариата Премьер-министра (2016); главный консультант отдела регионального развития Канцелярии Премьер-министра РК (2016); главный консультант главного инспектора отдела регионального развития Канцелярии Премьер-министра РК (2016-2018); руководитель аппарата акима города Шымкент (2018-2019); руководитель управления энергетики и ЖКХ города Шымкент (2019-2021); заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (2021-2023); председатель Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК (2023); председатель Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ РК (2023-2025).

На занимаемой должности — с октября 2025 года.