3 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

82 года назад (1943) родился ОМАРБАЕВ Канат Нурмухамедович – казахский оперный певец, музыкальный педагог, заслуженный артист Республики Казахстан (1991).

Фото: facebook.com/ualikhanovkitaphana

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный аграрный университет (1965); Казахский государственный институт имени Курмангазы по классу заслуженного артиста Казахской ССР, кандидата искусствоведения В.Н. Орленина (1973).

Трудовая деятельность: солист оперы Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая (1973-1998); преподаватель, декан вокально-хорового факультета Казахской национальной академии музыки (1998); солист Национального театра оперы и балета имени К. Байсеитовой (2000-2013); заведующий кафедрой сольного пения Казахской национальной академии музыки (2006-2009).

Представлял искусство Республики Казахстан в странах ближнего и дальнего зарубежья (Польша, Чехословакия, Венгрия, Германия, Вьетнам, Корея, Монголия, Россия и других).

55 лет назад (1970) родился ХАМИТЖАНОВ Саян Жаксыгельдиевич – советник министра туризма и спорта Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Родился в г. Астана.

Трудовая деятельность: директор департамента туризма и спорта г.Астана (2001-2003), президент ФК «Женис» (2001-2004), президент ФК «Алма-Ата» (2005, 2007), генеральный директор Футбольного союза Казахстана (2006); первый вице-президент Федерации футбола Казахстана (2007-2008); генеральный секретарь Федерации футбола Казахстана (2008-2012); первый вице-президент Федерации футбола Казахстана (2012-2013); председатель комитета по сборным командам (2013-2014); вице-президент Федерации футбола Казахстана (2014-2015); президент футбольного клуба «Астана» (2015-2016); генеральный менеджер футбольного клуба «Астана» (2016); председатель совета директоров ФК «Астана» (2023-2025)

На занимаемой должности - с марта 2025 года.

47 лет назад (1978) родился НАРИКБАЕВ Талгат Максутович – председатель правления Maqsut Narikbayev University.

Фото: aikyn.kz

Родился в Алматинской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая, юрист (2000); Академию внешней разведки РФ (2004).

Трудовая деятельность: следователь, следственный отдел УВД района «Алматы» г. Астана (1988-1999); сотрудник КНБ РК (1999-2006); советник департамента Европы и Америки МИД РК (2006-2007); президент АО «Казахский гуманитарно-юридический университет» (2007-2008); председатель правления АО «Казахский гуманитарно-юридический университет» (2008-2011); консультант отдела внутренней политики Администрации Президента РК (2011); председатель правления АО «Казахский гуманитарно-юридический университет» (2011-2013); ректор АО «Казахский гуманитарно-юридический университет» (2013-2019).

41 год назад (1984) родился ЖАХИН Нурлан Серикович – первый заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области.

Фото: 1show.kz

Родился в п. Кзылту Кокшетауской области. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальности «казахский язык и литература» (2006), по специальности «юриспруденция» (2010); Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, НШГП по программе «Executive Master of Public Administration» магистр «Бизнес и управление».

Трудовая деятельность: инспектор, старший инспектор по ОВД организационно-контрольного управления, пресс-секретарь ДБЭКП (финансовая полиция) по Северо-Казахстанской области (2010-2014); руководитель отдела антикоррупционного просвещения, руководитель Управления профилактики коррупции территориального департамента АДСГПК по Северо-Казахстанской области, главный консультант пресс-службы Департамента по связям с общественностью АДГСПК (2014-2017); заместитель директора Департамента по связям с общественностью - официальный представитель АДГСПК (01.2018-09.2018); заместитель руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Павлодарской области (09.2018-2019); первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по СКО (2019-2022).

На занимаемой должности с сентября 2022 года.

Также в этот день родились:

77 лет назад (1948-2021) родилась АБДИНАБИЕВА Газиза – актриса кино и театра Республики Казахстан, заслуженная артистка Казахской ССР.

Фото: informburo.kz

Родилась в Кызылординской области. Окончила актерский факультет Института искусств имени Курмангазы, актриса (1970).

Трудовая деятельность: актриса Казахского государственного театра для детей и юношества имени Г. Мусрепова (1969); актриса Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова (1993-2021).

Была занята в спектаклях «Ревизор» (Анна Андреевна), «После юбилея» (Коммерсант), «Баламут» (Зина), «Томирис» (Елес), «Светлая любовь» (Нарбота), «Айман - Шолпан» (Тенге), «Цыганская серенада» (Баронесса), «В ночь лунного затмения» (Танқабике), «Көктөбедегі кездесу» (Айша апай), «Ромео и Джульетта» (няня), «Қарагөз» (Маржан), в телепередаче «Волшебные буквы» (Айгуль). Снималась в кинофильмах «Хлеб и соль» (Шолпан), «Молитва Лейлы» (Зауреш), в телесериалах «Перекресток» (Роза), «Саранча» (Марго) - киностудия «Казахфильм», «Человек-ветер» (Айша) - киностудия «Мосфильм», «Ауылым – әнім» (бәйбіше), «Біржан сал» (Бүрме әже), «Цветочник» (проводница).