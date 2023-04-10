3,8 млрд тенге выделили в этом году на борьбу с саранчой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На борьбу со стадными саранчовыми вредителями в этом году из республиканского бюджета выделено 3,8 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

По прогнозам специалистов саранча может распространиться на территории в 1,6 млн га. На сегодняшний день сформирован необходимый запас пестицидов на площади 385,3 тыс. га.

Совместно с акиматами созданы оперативные штабы в регионах и утвержден план работы по мониторингу и химической обработке.

В обработке территорий будет задействована специализированная техника, в том числе наземный и воздушный транспорт.

На сегодняшний день отмечено отрождение личинок мароккской саранчи в Туркестанской области. В регион уже доставлены пестициды в полном объеме. 8-9 апреля планируется начать проведение защитных мероприятий.

В других регионах химическая обработки земель начнется по мере выявления очагов распространения саранчи. На приграничных с соседними государствами территориях будут проведены совместные обследования. Об этом специалисты МСХ Казахстана заранее договорились с коллегами из России, Китая и Узбекистана.