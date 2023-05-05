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3,7 млрд тенге выделено из резерва Правительства на обеспечение теплом и газом жителей Актау

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Мая 2023, 14:36
3,7 млрд тенге выделено из резерва Правительства на обеспечение теплом и газом жителей Актау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК выделяет из своего резерва 3 млрд 695 млн 925 тысяч тенге на завершение строительства магистрального газопровода с установкой автоматизированной газораспределительной станции от газопровода «Жанаозен-Актау». Соответствующее постановление подписал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Северная часть Актау активно развивается. В частности, ведется строительство многоэтажных жилых домов и социальных объектов. В целях теплоснабжения расширяемой части города в текущем году планируется установить ряд блочно-модульных котлов и построить две новые котельные. Новые энергоисточники будут работать на газе, в связи с чем крайне требуется расширение соответствующей инфраструктуры.

В целом новый газопровод протяженностью 52 км позволит обеспечить теплом и товарным газом порядка 150 тыс. жителей новых микрорайонов города Актау, сел Кызылтобе, Даулет и Баянды Мунайлинского района, а также Акшукур и Саина Шапагатова Тупкараганского района.

Его строительство ведется в рамках развития внешней инфраструктуры Каспийского энергетического хаба.


Правительство РК   Строительство   Мангистауская область   Актау  
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