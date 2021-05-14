3,6 млрд тенге выделили на строительство дорог в Бурабайском районе Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Четыре новых проекта по строительству дорог на сумму 3,6 млрд тенге реализуются в Бурабайском районе Акмолинской области. Об этом на прошедшем брифинге сообщил аким района Асет Муздыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя района, одним из самых актуальных вопросов на сегодняшний день остается ремонт дорог.

«В текущем году запланирован средний ремонт автодорог города Щучинска на общую сумму 290 млн тенге протяженностью 6,5 км. Это пять улиц. В текущем году продолжена реализация проектов по капитальному ремонту автодороги «Бурабай-Катарколь» (20 км), средний ремонт автодороги «Зеленый бор-Мадениет» (27 км), текущий ремонт дороги до села Сарыбулак (50 млн тенге)», - отметил спикер.

В районе реализуются четыре новых проекта по строительству дорог на сумму 3,6 млрд тенге, среди которых строительство и реконструкция развития дорожной сети поселка Бурабай - ул. Джамбула, Казахстанская, Интернациональная (стоимостью в 1 млрд 255,5 млн тенге), строительство автодороги вокруг озера Текеколь до автодороги «Северный обход озера Чебачье» (стоимостью в 2 млрд 78,2 млн тенге), подъездных дорог к зданиям РОВД (стоимость проекта 193 млн тенге) и кавалерийскому взводу поселка Бурабай (стоимость проекта 123,2 млн тенге), проект на капитальный ремонт участка дорог Щучинск-Николаевка.

«Из областного бюджета выделено 384 млн тенге для проведения среднего ремонта в сельских округах района (поселок Бурабай, сёла Зеленый бор, Баянбай, Жасыл, Атамекен, Златополье, Савинка, Первомайское). Также из районного бюджета выделено 12,5 млн тенге на проведение среднего ремонта в селе Дмитриевке», - добавил спикер.