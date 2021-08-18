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3,6 млрд тенге выделили Мангистауской и Кызылординской областям на покупку кормов

18 Августа 2021 10:07
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3,6 млрд тенге выделили Мангистауской и Кызылординской областям на покупку кормов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мангыстауской и Кызылординской областям, наиболее пострадавшим от засухи, из резерва Правительства на возмещение затрат на приобретение кормов выделено 3,6 млрд тенге. Об этом на заседании Правительства рассказал и.о. министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Погодные условия текущего года создали определенные сложности в обеспечении кормами поголовья сельхозживотных. Для выправления ситуации Правительством принимаются конкретные меры. Сегодня функционирует республиканский оперативный штаб координации деятельности местных центральных исполнительных органов в вопросах кормозаготовки. Оказывается финансовая помощь пострадавшим регионам. Так Мангистауской, Кызылординской областям, наиболее пострадавшим от засухи, из резерва Правительства на возмещение затрат на приобретение кормов выделено 3,6 млрд тенге», - рассказал и. о. министра сельского хозяйства.

Наряду с этим, по его словам, проработаны вопросы разрешения Мангистауской области использовать на цели кормозаготовки 5,3 млрд тенге. На решение проблем кормозаготовки из местных бюджетов выделено 9,1 млрд тенге.

«Ожидается дополнительное выделение 4,5 млрд тенге», - добавил Ербол Карашукеев.

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#Правительство РК   #Минсельхоз   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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