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3 533 казахстанца выздоровели от коронавируса

20 Февраля 2022 08:15
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3 533 казахстанца выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 3 533 человека выздоровели от коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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Пло регионам:

в городе Нур-Султане - 259,

в городе Алматы - 902,

в городе Шымкенте - 401,

в Акмолинской области - 360,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 232,

в Атырауской области - 210,

в ВКО - 31,

в Жамбылской области - 64,

в ЗКО - 31,

в Карагандинской области - 61,

в Костанайской области - 125,

в Кызылординской области - 30,

в Мангистауской области - 60,

в Павлодарской области - 572,

в СКО - 170,

в Туркестанской области - 25.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 251 641 человек.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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