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3 533 казахстанца выздоровели от коронавируса
20 Февраля 2022 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 3 533 человека выздоровели от коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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Пло регионам:
в городе Нур-Султане - 259,
в городе Алматы - 902,
в городе Шымкенте - 401,
в Акмолинской области - 360,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 232,
в Атырауской области - 210,
в ВКО - 31,
в Жамбылской области - 64,
в ЗКО - 31,
в Карагандинской области - 61,
в Костанайской области - 125,
в Кызылординской области - 30,
в Мангистауской области - 60,
в Павлодарской области - 572,
в СКО - 170,
в Туркестанской области - 25.
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 251 641 человек.
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