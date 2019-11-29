3,5 тысячи тонн мяса-халал экспортируют из Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области растет поголовье скота и наращивается экспорт мяса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление сельского хозяйства.

«В этом году количество крупного рогатого скота достигло свыше 400 тысяч голов, рост по сравнению с прошлым годом составил 4,1 процента. Численность овец и коз перевалила за три миллиона голов, рост - 3,1 процента, лошадей числится 128,3 тысячи голов, рост 7,9 процента, птицы - 1,7 миллиона голов, рост 16 процентов», - рассказал руководитель управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области Берик Ныгмашев.

По словам спикера, в рамках программы развития мясного животноводства на 2018 - 2027 годы по программе «Сыбаға» планируется приобрести из зарубежья четыре тысячи голов крупного рогатого скота, уже завезено 2 923 голов КРС. В течение трех последних лет из зарубежных стран завезено около шести тысяч голов крупного рогатого скота, в результате значительно выросло поголовье племенного скота.

«В Жамбылской области создано пять хозяйств-репродукторов, - продолжил Берик Ныгмашев. - Удельный вес племенного крупного рогатого скота в общем стаде составил 26 процентов, овец – 24 процента. По данным показателям наша область занимает лидирующие позиции в республике. Кроме того, в рамках государственной программы «Ырыс» создано две современные молочно-товарные фермы, которые успешно функционируют в крестьянских хозяйствах «Акжар» Байзакского и «Бирлик» Жамбылского районов».

Отмечается, что в последние годы в регионе стабильно растет производство основных видов сельскохозяйственной продукции. Производство мяса в убойном весе выросло на 3,7 процента, производство молока - на 2,8 процента, яиц - на 3,3 процента.

В 2018 году 43 процента (1,6 тысячи тонн) экспорта казахстанской баранины приходилось на Жамбылскую область. По итогам первого полугодия из региона экспортировано 500 тонн баранины, что составляет 30 процентов от республиканского показателя.

«В текущем году запланирован экспорт мяса говядины в количестве полутора тысяч тонн и две тысячи тонн баранины. С начала года уже отправлено 2 106,8 тонны в такие страны, как Иран, Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Россию, Узбекистан, Кыргызстан, в том числе 1 127,7 тонны говядины и 979,1 тонны баранины», - рассказал руководитель управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области.

На сегодняшний день в районах Жамбылской области работают 11 откормочных площадок годовой мощностью 27 тысяч голов КРС, сейчас откорме находятся 3 523 бычка.

Как отметил спикер, зарубежные партнеры отмечают надежность казахстанских поставок свежего мяса и живого крупного рогатого скота, доставляемого аэрокомпаниями, что экономит время и сохраняет качество продукции.

Крупным поставщиком мяса баранины-халал в Жамбылской области является Меркенский район, где функционирует товарищество «Меркенский мясокомбинат», заключившее договор на экспорт баранины с двумя иранскими компаниями. Только за один раз предприятие может отправить на экспорт до 20 тонн мяса. Производство полностью автоматизированное, планируется увеличить производство мяса на экспорт за счет сотрудничества с крупными крестьянскими хозяйствами. В рамках комплексной программы «Развитие экспортного потенциала мясной продукции крупного рогатого скота мясного направления» в Меркенском районе строятся репродуктивные хозяйства, забойные площадки, развиваются крестьянские хозяйства.

В рамках программы «Сыбага» до 2027 года в Жамбылской области планируется завоз 36 тысяч голов крупного рогатого скота, отметили в сельхозведомстве.