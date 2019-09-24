3,5 тысячи нарушений пожарной безопасности в домах выявили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В региональной службе коммуникаций Восточно-Казахстанской области представители департамента по чрезвычайным ситуациям рассказали о мерах безопасности предупреждения пожаров жилых домах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр Семея.

Ежегодно с началом отопительного сезона увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах, причинами которых чаще всего являются грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, печного отопления, перегрузки электросети, а также обычная беспечность граждан.

Главный специалист УСРБиКГЗ ДЧС ВКО Ринат Кондыбаев довел обстановку с пожарами по региону, отметив, что основной процент пожаров приходится на жилые дома. Проведенный анализ социального положения погибших на пожарах показал, что основной процент гибели составляют лица, ведущие асоциальный образ жизни, пожилые люди.

Сотрудниками УЧС города Усть-Каменогорска и областным ДЧС принимаются все действенные меры по улучшению обстановки. Большая работа проведена в плане пропаганды и агитации среди населения посредством выступлений в СМИ, проведения месячников пожарной безопасности в жилом секторе, совместных рейдов с сотрудниками управления полиции, проведения акций безопасности. В рамках профилактических мероприятий пожарные сформировали списки домов с печным отоплением, где проживают малообеспеченные многодетные семьи, дети с ограниченными возможностями и одинокие престарелые граждане, нуждающиеся в адресной социальной помощи. Всего по области взято на учет более 11 тыс. домов, где проживают социально уязвимые слои населения.

Спасатели усиленно готовятся к отопительному периоду и уже провели подворовой обход, куда вошли более 5200 домов, это почти 46% от общего количества взятых на учет. В ходе посещений пожарные выявили 3500 нарушений, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, а это практически каждый второй дом. Больше всего нарушений связано с системой отопления и эксплуатацией электротехнических сетей и электрооборудования. Сотрудники гражданской защиты подсказали жителям, как устранить недостатки, как необходимо подготовить печь и следить за ней в течение всего отопительного периода.

На сегодняшний день основным прибором обнаружения угарного газа является датчик - газоанализатор, определяющий предельную концентрацию угарного газа, содержащегося в воздухе. В целях предупреждения и снижения рисков отравления угарным газом ДЧС ВКО в рамках меморандума между ТОО «Казцинк» и акиматом области планирует до конца этого года произвести закуп и установку датчиков угарного газа в домах малообеспеченных и многодетных семей.

В Семее данный процесс уже начат. Местным исполнительным органом приобретено для частных жилых домов, нуждающихся в поддержке, 267 датчиков угарного газа. За месяц пожарные установили 30 сигнализаторов.

Как рассказал начальник УЧС Усть-Каменогорска Андрей Андрейко, в ближайшее время в городе планируется установить 10 датчиков, а при участии акимата города в последующем установить их во всех 159 малообеспеченных семьях.

Спасатели региона рекомендуют быть предельно осторожными с огнем и пожароопасными предметами, ведь источники повышенной опасности при низких температурах наружного воздуха - это печное отопление, газовое и электрооборудование.