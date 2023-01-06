3,5 млрд тенге выделят на реализацию проекта «Ауыл аманаты» в Актюбинской области

6 Января 2023, 03:00

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Крупные крестьянские хозяйства Актюбинской области выдают товарные кредиты в виде скота для участников проекта «Ауыл аманаты» в Актюбинской области. О реализации первого этапа проекта говорили на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На реализацию проекта «Ауыл аманаты» в Актюбинской области в 2023 году направят 3,5 млрд тенге. На первом этапе проекта принимают участие жители 24 сельских округов 12 районов. Планируется реализовать 2772 проекта по развитию птицеводства, растениеводства, оснащению кооперативов, развитию малого и среднего бизнеса по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания.

Отличительной чертой проекта в Актюбинской области являются товарные кредиты, то есть сельчане могут взять кредит в виде скота. На сегодня 19 крестьянских хозяйств выдали около 600 голов скота 38 личным подсобным хозяйствам. Возвращать займ сельчане будут полученным приплодом.

«Должно быть правильное понимание. Главная цель - оказание поддержки сельским жителям, обеспечение их работой, повышение уровня доходов. Это один из самых актуальных вопросов, решив который, мы сможем решить проблему оттока сельского населения. В соответствии с поставленной Главой государства задачей, работа каждого акима сельского округа, акима района в рамках проекта будет оцениваться не на основе статистических отчетов, а по конкретным результатам», - подчеркнул аким области Ералы Тугжанов.

В целях масштабирования первого этапа было принято решение увеличить количество сельских округов, которые смогут принять участие в проекте. Предельная сумма льготного займа может составить около 8,6 млн тенге, а на развитие кооперации - 27,6 млн тенге. Участники проекта будут осуществлять деятельность путем объединения личных подсобных хозяйств в сельскохозяйственные производственные кооперативы. На сегодня в 12 районах зарегистрировано 27 кооперативов, объединившие 155 личных подсобных хозяйств.

По поручению акима области сельчан обучат основам птицеводства и другим направлениям, обеспечат необходимыми методическими материалами с рекомендациями.