3,5 млрд тенге направили на услуги ЭКО в Алматы в 2021 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в прошлом году на услуги ЭКО направлено 3,5 млрд тенге. Об этом сообщил директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» города Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что в 2021 году на операции и манипуляции с использованием высоких технологий было направлено 14,9 млрд тенге.

«Например, если в 2020 году было проведено 643 манипуляций ЭКО на сумму 563 млн тенге, то в 2021 году направлено 3,5 млрд тенге на 3687 услуг. Рост в 5,7 раз. Сейчас по Алматы в рамках договора с Фондом медстрахования восемь медицинских организаций осуществляют реализацию экстракорпорального оплодотворения», - сказал на брифинге Тлеухан Абилдаев.

По его словам, также в 2020 году было проведено 184 кардиохирургических операций с применением высоких технологий, то за 2021 год проведены 1329 услуг на сумму 5,7 млрд тенге. Здесь тоже значительный рост объема оказанных услуг более 7 раз.

Напомним, с начала 2021 года по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане стартовала реализация социальной программы «Аңсаған сәби», цель которой – содействие в решении обострившихся семейно-демографических проблем с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.

15 октября 2021 года с помощью ЭКО в Казахстане родился первый ребенок по президентской программе «Аңсаған сәби».