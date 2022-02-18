+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

3,5 млрд тенге направили на услуги ЭКО в Алматы в 2021 году

18 Февраля 2022 13:50
Поделиться:
3,5 млрд тенге направили на услуги ЭКО в Алматы в 2021 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в прошлом году на услуги ЭКО направлено 3,5 млрд тенге. Об этом сообщил директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» города Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Предусмотрена ли плановая медпомощь для безработных в РК
Более 339 тысяч костанайцев полностью вакцинировались от КВИ Почему невозможна платная вакцинация Pfizer, объяснили в Минздраве Повышение цен на лекарства прокомментировали в Минздраве

Спикер отметил, что в 2021 году на операции и манипуляции с использованием высоких технологий было направлено 14,9 млрд тенге.

«Например, если в 2020 году было проведено 643 манипуляций ЭКО на сумму 563 млн тенге, то в 2021 году направлено 3,5 млрд тенге на 3687 услуг. Рост в 5,7 раз. Сейчас по Алматы в рамках договора с Фондом медстрахования восемь медицинских организаций осуществляют реализацию экстракорпорального оплодотворения», - сказал на брифинге Тлеухан Абилдаев.

По его словам, также в 2020 году было проведено 184 кардиохирургических операций с применением высоких технологий, то за 2021 год проведены 1329 услуг на сумму 5,7 млрд тенге. Здесь тоже значительный рост объема оказанных услуг более 7 раз.

Напомним, с начала 2021 года по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане стартовала реализация социальной программы «Аңсаған сәби», цель которой – содействие в решении обострившихся семейно-демографических проблем с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.

15 октября 2021 года с помощью ЭКО в Казахстане родился первый ребенок по президентской программе «Аңсаған сәби».


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Здравоохранение   #Регионы  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Предусмотрена ли плановая медпомощь для безработных в РК
Более 339 тысяч костанайцев полностью вакцинировались от КВИ
Почему невозможна платная вакцинация Pfizer, объяснили в Минздраве
Повышение цен на лекарства прокомментировали в Минздраве
Популярное
1 Причину восстаний против власти озвучил Касым-Жомарт Токаев
2 Президент РК: Заранее обученные вооруженные бандформирования хотели захватить власть
3 Глава государства верно сказал, что нужно приучать людей к труду – певица Тамара Асар
4 О некоторых денежных переводах физлиц будут сообщать в налоговую банки в Казахстане
5 Поправки в Закон «О Первом Президенте» прокомментировал Касым-Жомарт Токаев
6 Мы в прошлом совершили большую идеологическую ошибку, смеясь над рабочими, которые уезжали на заработки за границу – Глава государства
Читайте также
О строительстве новых больниц рассказали в Минздраве
Лекарства на 20 млрд тенге закупили в Алматы
Причину восстаний против власти озвучил Касым-Жомарт Токаев
Президент РК: Заранее обученные вооруженные бандформирования хотели захватить власть
Глава государства верно сказал, что нужно приучать людей к труду – певица Тамара Асар
О некоторых денежных переводах физлиц будут сообщать в налоговую банки в Казахстане
Поправки в Закон «О Первом Президенте» прокомментировал Касым-Жомарт Токаев
Мы в прошлом совершили большую идеологическую ошибку, смеясь над рабочими, которые уезжали на заработки за границу – Глава государства
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив