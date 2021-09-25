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    12:21, 25 Сентябрь 2021 | GMT +6

    3,2 млрд тенге выделят на корм для скота в Мангистауской области

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области будут выделены дополнительные средства на формирование кормового фонда для скота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    24 сентября состоялась внеочередная седьмая сессия областного маслихата с участием главы региона Нурлана Ногаева. В ходе сессии были одобрены вопросы выделения дополнительных средств на формирование кормового фонда на зимний период. В частности, дополнительно будет выделено 3,2 млрд тенге. На эти средства планируется закупить 26 200 тонн комбикормов и 4000 тонн сена.

    Также депутатами одобрено решение пополнения запасов социально значимых продовольственных товаров, субсидирование стоимости питьевой воды, финансирование обновление автопарка по шести внутригородским маршрутам в Актау.

    Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев в свою очередь отметил что решение актуальных социально-экономических вопросов региона возможно только при применении системного подхода и слаженной работы всех государственных органов.


    Теги:
    Сельское хозяйство Засуха Мангистауская область
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