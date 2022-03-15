3,2 млрд тенге направили на бесплатные секции и кружки в 2022 году в Алматы
Программа позволяет детям и подросткам в возрасте от 4 до 17 лет, в том числе детям с особыми потребностями, бесплатно посещать спортивные секции по 71 виду спорта.
Как отметил руководитель управления спорта Алматы Рустем Байсеитов, в прошлом году на реализацию данного проекта из бюджета было выделено 1,2 млрд тенге, 44 000 детей и подростков смогли посещать секции и кружки бесплатно. Самыми востребованными оказались футбол, шахматы, тхэквондо, дзюдо, плавание.
«В текущем году на реализацию государственного спортивного заказа выделено 3,2 млрд тенге, для обеспечения ранее взятых обязательств… Согласно методики «тарифного калькулятора» средняя стоимость посещения спортивной секции на одного ребенка составляет 20 500 тенге в месяц», - сказал спикер.
Он добавил, что по состоянию на 14 марта 2022 года на портале Artsport.edu.kz одобрено 594 заявок от поставщиков. К тренировкам в рамках подушевого нормативного финансирования государственного спортивного заказа приступили 44 000 детей по 37 видам спорта.