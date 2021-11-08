297 человек погибли при пожарах в Казахстане с начала года
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году по Казахстану произошло свыше 9 тысяч пожаров. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщил председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов, в среднем ежедневно подразделением совершается до 100 выездов на ликвидации ЧС различного характера.
«Безусловно, основная доля приходится на тушение пожаров. За 10 месяцев в текущем году по стране произошло свыше 9 тысяч пожаров. Количество травмированных на пожарах составило 358 человек, погибших - 297 человек. Спасено 4 394 человека», - сказал во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций Нурболат Дербисов.
По информации ведомства, с начала года наблюдается снижение пожаров на 8%, а в жилом секторе - на 13,6%.
«При общем снижении количества пожаров число погибших возросло на 16%, а травмированных - на 45%», - заявил председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК.
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