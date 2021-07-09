08:00, 09 Июль 2021 | GMT +6
2909 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2909 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 796
город Алматы - 420
город Шымкент - 210
Акмолинская область - 119
Актюбинская область - 77
Алматинская область - 89
Атырауская область - 154
Восточно-Казахстанская область - 78
Жамбылская область - 38
Западно-Казахстанская область - 191
Карагандинская область - 321
Костанайская область - 54
Кызылординская область - 46
Мангистауская область - 111
Павлодарская область - 123
Северо-Казахстанская область - 38
Туркестанская область - 44
Всего в стране выявлено 448000 заболевших.