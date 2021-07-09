РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:00, 09 Июль 2021 | GMT +6

    2909 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2909 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 796

    город Алматы - 420

    город Шымкент - 210

    Акмолинская область - 119

    Актюбинская область - 77

    Алматинская область - 89

    Атырауская область - 154

    Восточно-Казахстанская область - 78

    Жамбылская область - 38

    Западно-Казахстанская область - 191

    Карагандинская область - 321

    Костанайская область - 54

    Кызылординская область - 46

    Мангистауская область - 111

    Павлодарская область - 123

    Северо-Казахстанская область - 38

    Туркестанская область - 44

    Всего в стране выявлено 448000 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!