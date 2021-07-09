2909 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2909 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 796

город Алматы - 420

город Шымкент - 210

Акмолинская область - 119

Актюбинская область - 77

Алматинская область - 89

Атырауская область - 154

Восточно-Казахстанская область - 78

Жамбылская область - 38

Западно-Казахстанская область - 191

Карагандинская область - 321

Костанайская область - 54

Кызылординская область - 46

Мангистауская область - 111

Павлодарская область - 123

Северо-Казахстанская область - 38

Туркестанская область - 44

Всего в стране выявлено 448000 заболевших.