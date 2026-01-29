29 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

61 год назад (1965) родился СЕРМАГАМБЕТОВ Серик Сагитжанович — председатель Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК.

Фото: Gov.kz

Родился в Кызылординской области. Окончил Алматинский институт народного хозяйства, специальность «Экономист»; Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, специальность «Юрист».

Трудовая деятельность: главный экономист центральной базы материально-технического снабжения Министерства рыбного хозяйства (1988-1989); специалист 1 категории ГКО «Казрыбхоз» Министерства сельского хозяйства (1989-1990); экономист-финансист Кызылординского рыбного завода (1990-1991); старший бухгалтер Кызылординского областного Совета народных депутатов (1991); старший инспектор, старший специалист, консультант финансово-хозяйственного отдела аппарата акима Кызылординской области (1992-1998); управляющий делами финансово-хозяйственного управления при аппарате акима г. Кызылорды (1999-2004); руководитель аппарата акима г. Кызылорды (2005-2008); заместитель акима Шиелийского района Кызылординской области (2008-2009); начальник Управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области (2009-2011); аким Жалагашского района Кызылординской области (2011-2014); заместитель председателя правления НК АО СПК «Байконыр» (2014); руководитель ТОО «А-Сер и К» (2014-2015); директор коммунального государственного учреждения «Центр мобилизационных работ и оперативного анализа в кризисных ситуациях» аппарата акима Кызылординской области (2015-2018); председатель территориального объединения профсоюзов «Кызылординский областной центр профсоюзов» (2018-2021); аким Аральского района Кызылординской области (2021-2024); руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области (2024-2025).

На занимаемой должности с марта 2025 года.

42 года назад (1984) родился НАШИРАЛИ Елдос Бигельдиевич — первый заместитель директора Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Центр анализа и информации».

Фото: primeminister.kz

Родился в Жамбылской области. Окончил Таразский государственный педагогический университет (2005); Университет Мэсси, Новая Зеландия, выпускник программы «Болашак» (2009) магистр государственной политики

Трудовая деятельность: главный эксперт Министерства культуры и информации РК (2010-2012); эксперт Отдела внутренней политики Администрации Президента РК (2012); эксперт, консультант, инспектор Пресс-службы Президента Администрации Президента РК (2012-2016); директор Департамента государственной политики в области СМИ Министерства информации и коммуникаций РК (07.2016-2018); управляющий директор АО «Агентство „Хабар“ (2019-2021); заместитель председателя правления АО „Международное информационное агентство „Казинформ“ (2021); председатель Правления АО „Международное информационное агентство „Казинформ“ (2021-2022); председатель Правления АО „Qazcontent“ (2022); директор департамента международного сотрудничества и протокола Министерства информации и общественного развития РК (12.2022-02.2023); председатель Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК (2023).

42 года назад (1984) родилась ЕСИМОВА Бахыт Амангельдиновна — заместитель Заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК.

Фото: ocsnt.kz

Родилась в Павлодарской области. Окончила Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет (2006, по программе «Болашак»).

Трудовая деятельность: менеджер, руководитель аппарата исполнительного директора ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана» (2006-2007); эксперт акционерного общества «Центр развития торговой политики» (2007-2008); начальник управления стратегического планирования и связи с общественностью Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (2008-2010); заместитель начальника управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области (03.2010-03.2011); начальник управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области (03.2011-2013); руководитель аппарата акима Акмолинской области (2013-2015); руководитель ГУ «Управление внутренней политики города Астаны» (2015-09.2020); заместитель акима Костанайской области (09.2020-05.2022).

На занимаемой должности с мая 2022 года.

Также в этот день родились:

96 лет назад (1930-1992) году родился ДЖАНДОСОВ Санджар Уразович — видный общественный и государственный деятель Казахстана, ученый, заслуженный экономист.

Фото: novoetv.kz

Родился в Алматы. Окончил Кокандский нефтяной техникум (1947); Казахский государственный университет, экономический факультет (1963); Академию общественных наук, г. Москва (1967).

Трудовая деятельность: инженер, начальник электроцеха на ТЭЦ на нефтепромыслах Косшагыл и Кульсары Гурьевской области (1947-1957); инженер отдела электрификации и автоматизации Госплана Казахской ССР (1957-1963); секретарь Алма-Атинского горкома партии (1968-1971); директор Научно-исследовательского института экономики и планирования при Госплане Казахской ССР (1971-1975); заведующий отделом науки и учебных заведений ЦК КП Казахстана (1975-1979); председатель Госкомитета по профтехобразованию (1979-1983); председатель Чимкентского облисполкома (1983-1986); председатель Госкомтруда (1986-1989); министр труда и социальной защиты; руководитель Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов, президент Конгресса предпринимателей Казахстана (с 1990 года). Был депутатом трех созывов Верховного Совета КазССР.