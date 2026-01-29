29 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны

Такая дата выбрана в честь принятия в 1985 году Делийской декларации, призывающей прекратить гонку ядерных вооружений. Она была принята на состоявшемся в столице Индии совещании глав государств и правительств Индии, Аргентины, Греции, Мексики, Танзании и Швеции.

СОБЫТИЯ

В 1992 году был подписан Протокол об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран.

Исламская Республика Иран (до 1935 года официальное название Персия) — государство, расположенное в юго-западной Азии на стыке Ближнего и Среднего Востока. Площадь — 1 648 195 км². Столица — г. Тегеран. Официальный язык — персидский (фарси). Денежная единица — риал. Руководитель страны — Верховный руководитель Исламской революции — определяет генеральную линию политики государства и осуществляет контроль над претворением ее в жизнь. Вторым по значимости должностным лицом является президент, являющийся гарантом конституции и главой исполнительной власти, избирается на 4 года путем прямого голосования (с правом одного переизбрания).

В 1998 году с космодрома Байконур стартовал международный экипаж в составе командира Талгата Мусабаева, бортинженера Николая Бударина и космонавта-исследователя Леопольда Эйартца.

Этот день вошел в историю казахстанского космоса как первый полет казахского космонавта в качестве командира международного космического экипажа, вошедшего в Книгу рекордов Гиннесса. Космонавту Талгату Мусабаеву посчастливилось побывать в космосе три раза, два из которых в качестве командира.

В 2010 году казахстанская певица Мария Мудряк стала победительницей профессионального телевизионного конкурса «Raccomandati» в Италии, который транслировался в странах Европы.

На конкурсе Мария Мудряк была единственной иностранкой. Газеты писали, что юной певице из Казахстана не нашлось равных: она покорила публику и собрала больше всех SMS-сообщений зрителей, поставивших ее на первое место.

В 2010 году в китайский город Пекин впервые поступил природный газ из Центральной Азии по газопроводу Туркменистан — Узбекистан — Казахстан — Китай, что является очень важным событием в сфере энергетического сотрудничества КНР с государствами Центральной Азии.

В 2014 году во французском городе Анже картина «Уроки гармонии» казахстанского режиссера Эмира Байгазина завоевала Гран-при Международного кинофестиваля «Premiers Plams».

Режиссеру также был вручен денежный приз в размере 15 000 евро на продвижение и дистрибуцию фильма во Франции.

В 2016 году в рамках меморандума о сотрудничестве между акиматом города Астана и французским Институтом онкологии имени Гюстава Русси на базе столичного онкологического центра был открыт центр по разведению химиопрепаратов.

Уникальность центра в том, что он обеспечивает точный подбор дозировки химиопрепаратов, в соответствии с международными протоколами лечения онкозаболеваний, и безопасность как для сотрудников, так и для пациентов.

В 2017 году в Алматы в ледовом дворце «Алматы Арена» прошла церемония открытия XXVIII Всемирной зимней Универсиады. 16 огоньков эстафеты, прибывших из городов Казахстана, соединили в одно большое пламя и зажгли чашу Огня, символизирующую начало Игр.

В программу Универсиады вошли 12 видов спорта: фигурное катание, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой (мужчины, женщины), керлинг, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, конькобежный спорт, фристайл.

В 2019 году в северной части городища Культобе в Туркестане были найдены останки кокандских жилищ, характерные для XIX века, а на 70 сантиметров ниже этого можно увидеть останки казахских жилищ, характерных для XVI–XVII веков. Здесь найден тандыр, в котором сохранилась зола, коридор и дверь. Обнаружены также в большом количестве осколки кувшинов различных веков.

Городище Культобе, в котором есть самые первые архитектурные сооружения в Казахстане, построенные во II веке до нашей эры, в некоторых источниках называются Культобе Ясы (Асон). Название Ясы впервые встречается в рукописи армянского царя Гетума I, который совершил путешествие в орду великого монгольского хана Менгу через южные регионы Казахстана.

В 2019 году Астана была включена в международный рейтинг «умных» городов по версии компании IDC. По результатам обследования столица Казахстана достигла уровня зрелости 2.48 балла. Астана стала одним из первых городов в Центральной Азии, который был обследован по данной модели и получил оценку зрелости Smart City.

В 2020 году в Алматы был дан официальный старт празднованию 1150-летия великого ученого аль-Фараби. Юбилей великого мыслителя Аль-Фараби включен в Календарь памятных дат и событий ЮНЕСКО и был широко отмечен на международных культурных площадках при поддержке ИСЕСКО, ОИС, ТЮРКСОЙ и других организаций.

В 2020 году в Алматы открыли библиотеку-центр Абу Насра аль-Фараби. В ходе презентации гости ознакомились с экспозициями музея, посвященного великому мыслителю, посетили выставку его трудов, отечественных и зарубежных изданий о нем, залы первого Президента Казахстана, Абая и деятелей движения Алаш, фонд редких и ценных книг, цифровой зал.

В 2021 году Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) вошел в топ «мозговых центров» мира Пенсильванского университета в номинации «Лучшая политика и институциональный ответ на Covid-19 в 2020 году» и вновь признан лучшим аналитическим центром Центральной Азии.

В 2024 году мультинациональный ансамбль песни и танца создали в Казахстане. Первый в стране Ансамбль единства был создан при «Казахконцерте» имени Розы Баглановой и готов порадовать своих зрителей уникальным репертуаром.

В 2024 году Нацбанк выпустил банкноты номиналом 5000 тенге в сакском стиле. Банкнота основана на элементах «сакского» стиля, который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны — от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.

В 2024 году в Казахстане создана федерация национального вида спорта «Аркан тартыс» (перетягивание каната). Этот вид спорта официально зарегистрирован в 75 странах мира. Международная федерация перетягивания каната признана Международным олимпийским комитетом.