29 пассажиров сутки ожидают вылета самолета из Атырау в Актобе
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ –29 пассажиров сутки ожидают вылета самолета из Атырау в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вообще-то в дороге мы уже четвертые сутки. Из Нур-Султана рейсом Air Astana в Актобе мы вылетели в воскресенье утром. Долетели до Актобе и возвратились в столицу. Сказали, аэропорт нас не принял. Вскоре выяснилось, что самолета Air Astana в ближайшее время на Актобе не будет. Но летит борт Qazaq Air. Купили билеты на этот рейс и в понедельник в три утра полетели в Актобе. Покружились над городом и прилетели вчера к вечеру в Атырау. Нам сообщили вчера, что вылетим в 23.45. Но рейс отменили», - сообщила одна из пассажирок Гульнара Жумабекова.
Рассказав, что не для всех пассажиров эти перелеты прошли благополучно. Когда в воскресенье объявили, что самолет возвращается из Актобе в Нур-Султан, на борту началась паника. У одного из пассажиров поднялось давление, у второго начался сердечный припадок. Аптечку по каким-то причинам бортпроводники не предоставили. Находящимся на борту медикам пришлось оказывать помощь пассажирам теми средствами, что нашлись.
«Мы всех пассажиров, а их 29, разместили в гостинице. Предоставили питание. Ожидается, что сегодня из Уральска прибудет борт и в 21.20 они отправятся в Актобе. Если, конечно, погода не испортится и аэропорт вновь не закроют»», - сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в атырауском представительстве авиакомпании Qazaq Air.Аэропорт Актобе был закрыт из-за плохой видимости, в настоящее время он открыт.
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