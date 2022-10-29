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29 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Редактор:  
Дулат Молдабаев
29 Октября 2022, 08:00
29 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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106 лет назад (1916-1994) родился БОЛТЕКУЛЫ Шокыр - первый казах- мастер спорта СССР, один из основателей развития спортивного бокса в Казахстане.

Родился в селе Жармыш Мангыстауской области. Окончил Киевскую художественную академию и физкультурный институт (1947).

Болтекулы провел на ринге 223 встречи, из них в 199 победил, трижды становился чемпионом Казахстана. Приложил большие усилия в подготовке тренеров. Помог в освобождении и трудоустройстве (на тренерскую работу в Алма-Ате) узников КАРЛАГа Густава Кирштейна (немец) и Даулеткерея Мулаева (балкарец).

Работал на киностудии «Казахфильм» художником. Он также был сотрудником газеты «Қазақ әдебиеті» («Казахская литература»). Отказался во время войны от окончания фамилии -ов, заменив на -улы. За это был лишен многих льгот и подвергался нападкам.

В честь его памяти проводится международный турнир по боксу в Мангыстау. Похоронен на кладбище Кенсай.

Решением Казахстанской федерации бокса в 2009 году традиционному международному турниру по боксу памяти Шокыра Болтекулы был присвоен статус класса «А», с правом присвоения победителям турнира звания «Мастер спорта Республики Казахстан» по боксу. Данный турнир входит в календарный план AIBA и носит статус международного.

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99 лет назад (1923-2017) родился АЛИМБАЕВ Музафар - поэт, литературовед, переводчик, народный писатель Казахстана, заслуженный деятель культуры.

Уроженец Павлодарской области. В 1948-1958 годы - заведующий отделом журнала «Пионер», заместитель главного редактора газеты «Қазақ әдебиеті». В 1958-1986 годы - главный редактор журнала «Балдырған».

Первая книга стихов «Қарағанды жырлары» вышла в 1952 году. Автор поэтических сборников «Құрбыма», «Лирика», «Менің Қазақстаным», «Жүрек лүпілі», «Өшпес от», «Өлеңдер мен поэмалар» и других. Около 300 стихотворений М. Алимбаева положены на музыку, став популярными песнями. Является одним из авторов текста Государственного гимна Казахстана. Автор замечательных произведений казахской детской литературы: «Менің ойыншығым», «Отпен ойнама», «Шынықсаң - шымыр боларсың», «Орақ-олақ». За книгу «Аспандағы әпке» присуждена Государственная премия Казахстана. Перевел на казахский язык пословицы и поговорки разных народов мира, которые вошли в книги «666 мақал мен мәтел», «Өрнекті сөз - ортақ қазына», «Мақалнама», «Маржан сөз». Перевел на казахский язык произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Токтагула, Я. Райниса и других. Является одним из переводчиков на казахский язык кыргызского эпоса «Манас». Произведения М. Алимбаева переведены на многие языки народов мира.

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63 года назад (1959) родился ПШЕМБАЕВ Мейрам Кудайбергенович - политический и общественный деятель Республики Казахстан.

Родился в Павлодаре. Окончил Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт, зооинженер (1983); Северо-Западную академию наук г. Санкт-Петербург.

Трудовая деятельность: секретарь комитета комсомола СЗВИ (1981-1983); главный специалист, директор совхоза (1983-1992); председатель правления АО «Аксу» (1992-1996); генеральный директор правления представительства «Роснефть» в Республике Казахстан (1996-1997); вице-президент ТОО «Казнефтеком» (1997-1998); главный менеджер ЗАО «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» на ПНПЗ (1998-2000); первый заместитель генерального директора ЗАО «Республиканский центр «Казимпекс» Комитета национальной безопасности РК (2000-2003); исполнительный директор представительства компании «Siemens AG» (2003-2005); председатель правления Совета директоров корпорации «Корпорация «Казахсельмаш», председатель правления ОЮЛ «Союза машиностроителей Казахстана» (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2016-2021); внештатный советник Президента Республики Казахстан (с 2021 года).

Награжден орденами «Құрмет», «Достық», «Парасат»; правительственными и юбилейными государственными медалями Республики Казахстан; нагрудным знаком «Құрметті машина жасаушы».

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63 года назад (1959) родился ТУРГУМБЕКОВ Ауельхан Ельтаевич - руководитель аппарата акима Туркестанской области.

Родился в Южно-Казахстанской области. Образование высшее, инженер-механик, инженер-экономист.

Трудовая деятельность: старший инженер-технолог Ленгерского районного ПО «Сельхозтехника» (1981-1983); инструктор, секретарь Ленгерского райкома ЛКСМ Казахстана, заведующий сектором Чимкентского обкома ЛКСМ Казахстана, инспектор Шымкентского областного комитета народного контроля, инспектор организационно-аналитического отдела Южно-Казахстанской областной администрации, первый заместитель главы Толебийской районной администрации (1983-1991); заместитель руководителя аппарата акима Южно-Казахстанской области - заведующий организационно-инспекторским отделом, аким Шардаринского и Сайрамского районов, руководитель аппарата акима Южно-Казахстанской области, первый заместитель председателя Южно-Казахстанского областного филиала партии «Нур Отан», советник акима Южно-Казахстанской области (1994-2009); аким Толебийского района Южно-Казахстанской области (2009-2016); руководитель аппарата акима Южно-Казахстанской области (2017-2018).

На занимаемой должности - с 2018 года.

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58 лет назад (1964) родился АЙТЖАНОВ Ерлан Жумаханович - судья Алматинского городского суда.

Родился в Алматы. Окончил Казахский государственный университет, юрист (1990).

Трудовая деятельность: юрист строительной компании «Шебер» г. Алматы (1990-1991); судья суда г. Алматы (1995-2000); председатель Жетысуского районного суда г. Алматы (2000-2002); председатель коллегии по гражданским делам Атырауского областного суда (2002-2008); председатель коллегии по гражданским делам суда г. Алматы (2008-2009); председатель коллегии по гражданским делам Актюбинского областного суда (2009-2010); председатель кассационной судебной коллегии Актюбинского областного суда (2010-2011); председатель Актюбинского областного суда (2011-2016); председатель Северо-Казахстанского областного суда.

На занимаемой должности - с ноября 2021 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасы прокуратурасына 20 жыл», «Қазақстан полициясына 20 жыл»; почетным знаком «Үш би» центрального совета Союза судей РК; почетными грамотами Союза судей и Верховного суда Республики Казахстан.

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39 лет назад (1983) родился АРИНОВ Чингис Сайранович - заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан - начальник Службы охраны Президента Республики Казахстан.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, факультет международных отношений; Казахскую академию труда и социальных отношений, правоведение; Академию гражданской авиации, организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта.

Трудовая деятельность: служба на различных офицерских и руководящих должностях в кадрах Службы государственной охраны Республики Казахстан (2006-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

Награжден медалями «Елбасының қауіпсіздігін айбынды атқарғаны үшін» ІІ, ІІІ ст., «Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметіне 25 жыл», «Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл».


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