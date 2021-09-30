29 нелегалов строили ветровую станцию в ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 нелегалов выявили полицейские ВКО на строительстве ветровой станции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области сообщили, что сотрудниками миграционной службы выявлены 29 граждан Республики Таджикистан, которые без разрешения уполномоченного органа занимались строительством ветровой станции в районе стации Актогай.

«В настоящее время за указанное нарушение в отношении иностранных граждан составлен административный материал по части 5 статьи 517 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Он направлен в суд для принятия решения», – рассказал начальник Управления миграционной службы ДП ВКО Ербол Бекпаев.

С начала года за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечено более 300 граждан.

Миграционная служба предупреждает, что трудовая деятельность временно пребывающих иностранных граждан в Республике Казахстан без получения разрешения уполномоченного органа запрещена.