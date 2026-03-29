29 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

55 лет назад (1971) родилась АКАНАЕВА Ботагоз Амандосовна — живописец, действительный член Академии художеств РК, член молодежного объединения Союза художников РК, действительный член Международной ассоциации критиков и искусствоведов (AICA) при ЮНЕСКО.

Фото: Kazinform

Родилась в Алма-Атинской области. Окончила театрально-декорационный факультет Алма-Атинского художественного училища им. Н. В. Гоголя, театральный декоратор (1990), стажировалась в студии живописи Фабриса де Вильнева (Канада, 1997-1999).

Большинство ее произведений выполнены в технике рельефной живописи с использованием различных техник и материалов. Работы находятся в собраниях Третьяковской галереи (г. Москва), Государственного музея искусств им. А. Кастеева (г. Алматы), музея современного искусства Виллафамеса (Испания), Муниципального музея г. Монреаль (Канада), музея генерал-губернатора Канады (2000), а также в частных коллекциях в Казахстане, России, США, Канаде, Франции, Испании, Италии, Израиле, Германии, Турции, Египте и др. Имеет патент на «Разработку рельефной живописи с введением текстиля, керамики» (1997).

Награждена специальными премиями ООН, нагрудным знаком «Мәдениет қайраткері».

51 год назад (1975) родилась ЖЫЛКЫБАЕВА Ляззат Ауесхановна — аким Жетысуского района города Алматы.

Фото: Kazinform

Родилась в с. Каскелен-Топар Куртинского района Алматинской области.

Окончила Казахский женский педагогический институт, специальность «Библиотекарь» (1996); Казахский государственный женский педагогический институт, «Учитель казахского языка и литературы в национальной школе» (2000); Международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Яссауи, «Бакалавр истории» (2007).

Трудовая деятельность: учитель истории, Алматинский казахский педагогический колледж № 1 (1996-2006); и. о. главного специалиста, отдел аттестации и лицензирования Департамента образования города Алматы (2006); главный специалист, отдел аттестации и лицензирования Департамента образования города Алматы (2006-2007); начальник отдела аттестации и лицензирования Департамента образования города Алматы (2007-2012); руководитель отдела технического и профессионального образования Управления образования города Алматы (2012-2016); заместитель руководителя Управления образования города Алматы (2016-2019); руководитель Управления образования города Алматы (2019-2024).

На занимаемой должности — с июля 2024 года.

Награждена орденом «Құрмет».

45 лет назад (1981) родился АХМЕД-ЗАКИ Дархан Жумаканович — ректор Южно-Казахстанского исследовательского университета имени Мухтара Ауэзова.

Фото: Kazinform

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2002); Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева (2007).

Трудовая деятельность: преподаватель физики и математики в Республиканском медицинском колледже г. Алматы (2002); инженер-программист Центра технологических исследований ЗАО «КазахОйл» (2003); ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель декана по учебно-воспитательной работе, заведующий кафедрой «Информатики» механико-математического факультета КазНУ им. аль-Фараби (2004-2012); декан механико-математического факультета КазНУ им. аль-Фараби (2012-2013); проректор по учебной работе КазНУ им. аль-Фараби (2013-2016); директор департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки РК (2016-2017); президент Университета международного бизнеса (2017-2020); ректор Astana IT University (2020-2022); председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (2022-2023); вице-министр науки и высшего образования РК (2023-2025).

На занимаемой должности — с января 2025 года.

43 года назад (1983) родился ОСПАН Едиль Сабырович — заместитель заведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента РК.

Фотo: Пресс-службы Правительства

Родился в Туркестанской области. Окончил Международный Казахско-Турецкий университет им. А.Яссави; Казахский гуманитарно-юридический университет; University of Exeter (Великобритания). Кандидат юридических наук

Трудовая деятельность: преподаватель Колледжа права и экономики г. Алматы (2004); преподаватель Казахского гуманитарно-юридического университета, старший преподаватель ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, ведущий научный сотрудник Академии государственного управления при Президенте РК; помощник депутата Мажилиса Парламента РК (2007); эксперт, инспектор секретариата Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК (2010); заместитель директора Института общественной политики партии «Nur Otan» (2019); советник министра информации и общественного развития РК (2020); заведующий Отделом социально-культурного развития Канцелярии Премьер-Министра РК (02.2021-02.2023); заведующий Отделом социального развития Аппарата Правительства (2023); вице-министр просвещения Республики Казахстан (02.2023-09.2025).

На занимаемой должности — с сентября 2025 года.

Также в этот день родились:

130 лет назад (1896-1986) родился КУАНЫШБАЕВ Жазылбек — животновод-селекционер, дважды Герой Социалистического Труда.

Фото: 7-su.kz

Родился в Жамбылской области. С 1930 года трудился старшим чабаном артели «Кенес», в 1936–1956 годах — совхозов «Коктерек», «Айдырлы» Мойынкумского района Джамбульской области. В 1957–1965 годах выступил инициатором расширения зоны каракулеводства в республике, одним из первых применил метод искусственного осеменения овец, внес большой вклад в селекцию и улучшение пород каракульских овец. С 1967 года — пенсионер, наставник молодых чабанов.

Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР 3-4 созывов.

Награжден двумя орденами Ленина и медалями СССР.

61 год назад (1965-2025) родилась ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья Васильевна — казахстанский политический деятель.

Фото: Минпросвещения РК

Родилась в Темиртау Карагандинской области. Окончила Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, специальность «Учитель французского языка и литературы» (1987).

Трудовая деятельность: учитель начальных классов средних школ гг. Кызылорда и Алматы, заместитель директора, директор средних школ г. Кызылорды (1987-2013); методист, заместитель руководителя ГорОО (2013-2015); директор Дома учеников и юношей (2015-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва от Совета Ассамблеи народа Казахстана, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК (2016-2021); директор Департамента дошкольного образования Министерства просвещения Республики Казахстан (2022-2023); первый вице-министр просвещения РК (2023-2025).