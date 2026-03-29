29 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День фортепиано

Идея праздника принадлежит немецкому пианисту Нильсу Фраму. Отмечается каждый 88-й день с начала календарного года. Такая дата была выбрана не случайно: современный диапазон фортепиано составляет 7 1/3 октав, то есть именно 88 клавиш. В этот день принято поздравлять исполнителей, композиторов и конечно ценителей фортепианной музыки.

СОБЫТИЯ

В 1996 году в поселке Баянауыл Павлодарской области состоялось открытие памятника казахскому акыну, видному представителю казахского устно-поэтического творчества Бухар жырау.

В 2006 году возобновился выпуск общественно-политической и литературной газеты национально-патриотической направленности «Қазақ», выходившей в 1913–1918 годах.

На ее страницах в начале прошлого столетия пропагандировались идеи свободы и независимости, публиковались статьи выдающихся деятелей движения «Алаш».

В 2012 году из Украины был получен уникальный документ — список воинов-казахстанцев, погибших в стенах немецкого лагеря «Гросслазарет» близ города Славута. Почти все они до сих пор официально считались пропавшими без вести.

В 2013 году в Алматы в профессорской клинике Казахского национального медицинского университета им. Асфендиярова состоялось открытие первого в стране Центра диабета и созданной при нем школы. Единственный в стране Центр диабета пока является единственным специализированным стационаром по городу Алматы. Центр сотрудничает с Азиатской ассоциацией по изучению диабета, Нагасакским национальным медицинским центром и Университетом Асахикава (Япония).

В 2014 году в Алматы в Государственном академическом театре оперы и балета (ГАТОБ) им. Абая прошла премьера первой казахской комедийной оперы «Айсулу».

Впервые данная опера была поставлена в 1964 году в Алматы. В то время ее поставил известный режиссер Каукен Кенжетаев. Роль Серке исполнил Ермек Серкебаев, а роль Айсулу — Роза Жаманова.

В 2014 году в Хельсинки Национальным архивом страны были переданы Министерству культуры и информации РК рассекреченные данные в виде учетных карточек 27 казахстанских военнопленных, находившихся на территории Финляндии в 1941–1945 годах.

В 2016 году посольством Казахстана в Турции при взаимодействии с международной культурной организации тюркского мира ТЮРКСОЙ был издан сборник произведений 25 авторов из Казахстана под названием «Hüzün Kuşağı» («Рассказы Великой степи») на турецком языке, который был распространен в библиотеках и учебных заведениях Турции.

В 2017 году в Бакинском государственном университете при участии посольства Казахстана в Азербайджане был презентован сборник сочинений великого казахского поэта, писателя, философа Абая на азербайджанском языке.

В нем собраны все ранее переведенные на азербайджанский язык произведения Абая (3 поэмы и 68 стихов), а также впервые было переведено фундаментальное произведение великого поэта «Қара сөздер», которое состоит из 45 кратких притч и философских трактатов. В этой прозаической поэме поднимаются проблемы национального воспитания и мировоззрения, морали и права, истории казахского народа.

В 2017 году фото Димаша Кудайбергена разместили на главном ЛЭД дисплее на Таймс Сквер в Нью-Йорке.

Радио 101 FM провело конкурс среди популярных исполнителей мира, который удостоится этой чести. Благодаря поддержке поклонников по всему миру посредством голосования Dears фото Димаша размещено в самом центре Нью-Йорка, которое увидели миллионы людей.

В 2017 году в Милане Казахстан впервые принял участие в фестивале фильмов Африки, Азии и Латинской Америки, представляя научно-популярный фильм «Шелковый путь Марко Поло» о великом итальянском путешественнике, который описал историю своего путешествия по Азии в знаменитой «Книге о разнообразии мира». Фильм был удостоен специального приза кинофестиваля.

В 2021 году в Казахстане впервые была учреждена государственная награда «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы». Первыми обладателями государственной награды по указу Президента РК стали более 20 заслуженных учителей из всех регионов страны.

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» присваивается учителям за выдающиеся достижения и особые заслуги перед государством.

В 2022 году в Жезказганский историко-археологический музей были переданы личные вещи певца, композитора и заслуженного работника культуры РК Жаксыгельды Сеилова. Гости из столицы и Караганды Мади Артыгалиев и Али Тойжигит подарили баян певца и композитора, хранившийся в личной коллекции 25 лет, и дипломат, который был домашней реликвией в течение 42 лет.

В 2022 году стриминговый сервис DAZN представил в своем твиттере пятерку самых популярных действующих боксеров из Азии. Из Казахстана в ТОП-5 вошел Геннадий Головкин.

В 2022 году в рамках празднования Наурыз мейрамы в Брюсселе и Люксембурге прошли торжественные мероприятия, в ходе которых была представлена современная казахская культура, ювелирные изделия и продукция отечественных творческих команд. В рамках празднований в Брюсселе и Люксембурге также был представлен первый номер журнала Muse of Nomad, который будет освещать темы культуры современного Казахстана, традиций народов, стиль жизни, а также моду и красоту.

В 2024 году в Уральске открылась уникальная выставка под названием «Казахское государство на европейских и американских картах XV–XIX веков», на которой представлены зарубежные артефакты казахской государственности. Коллекцию копий древних географических карт, на которых изображено Казахское государство XV–XIX веков, на протяжении 17 лет собирал известный казахстанский ученый Мухит-Ардагер Сыдыкназаров. В его экспозиции представлено свыше 30 карт, оригиналы которых хранятся в государственных архивах Европы и Америки.

В 2025 году фигуристка Софья Самоделкина дебютировала на чемпионате мира и вошла в топ-20 лучших, обеспечив Казахстану первую олимпийскую лицензию на Игры-2026 в Милане. В Бостоне, где проходило мировое первенство, казахстанская спортсменка вышла в произвольную программу, став одной из 24 фигуристок, боровшихся за олимпийские квоты. Это первый случай за шесть лет, когда Казахстан получил шанс вновь побороться за медали в женском одиночном катании.

В 2025 году в Университете Джорджа Вашингтона (США) прошел семинар в честь 100-летия казахстанского академика Евнея Букетова. Декан Школы бизнеса Университета Ванесса Перри, открывая семинар, сказала, что выдающийся академик Евней Букетов был не просто ученый и педагог, он был первопроходцем, чей вклад продолжает вдохновлять поколения. О наследии и научных достижениях Евнея Букетова аудитории рассказал кандидат экономических наук, профессор «Karaganda Buketov University» Азамат Дуйсембаев.