29-летний кызылординец пробежал дистанцию в 85 километров

29-летний бегун работает в сфере скорой медицинской помощи. Он выбежал из Жалагашского района, где проживает, 3 июля примерно в четыре часа утра. До областного центра он добрался в 10 часов 12 минут и успешно выполнил поставленную цель.

— К нам поступают вызовы по разным причинам. Среди них есть пациенты, которых беспокоит одышка. Ранее я часто употреблял газированные напитки и фастфуд. Тогда мой вес составлял 94 килограмма. После того как я увидел состояние пациентов, понял, что это неправильно, и перешел к здоровому образу жизни. Начал заниматься спортом и бегом. Благодаря этому мой вес снизился до 78 килограммов, и я чувствую себя легче. А сегодняшним марафоном я хотел показать пример молодежи, — сказал Акдаулет Абат.

Фото: Назерке Саниязова\Kazinform

Бегун готовился к ультрамарафону в течение 41 дня. На длинной дистанции в районе поселка Теренозек он получил травму ноги, из-за чего пришлось вызвать скорую медицинскую помощь. Однако после того, как его состояние улучшилось, он продолжил бег. Свой успех Акдаулет Абат посвятил своей дочери по имени Айкоркем.

— Теперь я планирую отдохнуть один месяц и набраться сил, а затем хочу доехать на велосипеде из Жалагашского района до Алматы. Для этого также потребуется серьезная подготовка. Сейчас мало молодых людей, которые ведут спортивный образ жизни. Этой инициативой я хочу доказать своим сверстникам, что нет непреодолимых преград, — сказал он.

Ранее мы сообщали, что 80-летний житель Астаны принял участие в международном марафоне, который прошел в Кейптауне — столице Южно-Африканской Республики, и, несмотря на полученную травму, преодолел дистанцию 42 километра до конца.