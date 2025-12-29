29 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

63 года назад (1962) родился ЕСКАРАЕВ Бастар Ауелханович — руководитель — уполномоченный по этике департамента Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по городу Шымкент.

Родился в Мактаральском районе Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности «ученый-агроном» (1986); университет «Мирас» по специальности «экономист-бухгалтер» (2004); Южно-Казахстанский Открытый университет по специальности «юрист» (2005).

Трудовая деятельность: техник-лаборант биофабрики совхоз-техникума «Пахтаарал», Чимкентская область (1986-1987); секретарь комитета комсомола совхоз-техникума им. Абая, Узбекская ССР Джизакская область Мирзачульский район (1987-1989); инструктор орготдела Сырдарьинского (Джизакского) обкома комсомола ЛКСМ Узбекистана (1989-1990); председатель Мирзачульской районной Ассоциации личных подсобных хозяйств, Узбекская ССР, Джизакская область, г. Гагарин (1990-1998); заместитель директора фирмы «Турксиб», ЮКО, Махтааральский район, г. Джетысай (1998-1999); начальник участка ТОО «Асық-Ата-Газ», ЮКО, Махтааральский район, г. Джетысай (1999-2001); главный специалист дисциплинарного совета аппарата акима Южно-Казахстанской области (2001-2005); консультант (нач.отдела) дисциплинарного совета управления Агентства РК по делам государственной службы по Южно-Казахстанской области, г. Шымкент (2005 –2008); заместитель директора департамента по контролю и социальной защите Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области — главный государственный инспектор труда области (2008-2013); руководитель управления по инспекции труда Южно-Казахстанской области — главный государственный инспектор труда области (2013-2017); руководитель управления по развитию языков, архивов и документации Южно-Казахстанской области, город Шымкент (2017-2018); руководитель управления цифровизации, оказание государственных услуг и архивов Южно-Казахстанской области, город Шымкент (2018); руководитель управления цифровизации, оказание государственных услуг и архивов Туркестанской области, город Туркестан (2018-2019); руководитель департамента Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК по г. Шымкент (2019).

На занимаемой должности — с августа 2019 года.

Награжден медалями «За заслуги перед ЮКО», «20 лет Конституции Республики Казахстан» (2015), «25 лет независимости Республики Казахстан» (2016).

58 лет назад (1967) родился КОБЖАНОВ Нуркен Сайфиддинович — председатель Карагандинского областного маслихата.

Родился в городе Шахтинск Карагандинской области. Окончил Карагандинский политехнический институт; Университет им. Д. А. Кунаева, специальность «Юриспруденция» (2006); КарГУ, специальность «Экономика» (2009); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, специальность «Государственное местное управление» (2011).

Трудовая деятельность: главный инженер совхоза «Звезда» Молодежного района Карагандинской области (1995-1999); президент АО «Жулдыз» (1999-2002); основатель-руководитель крестьянского хозяйства по выращиванию зерновых культур (с 2002); заместитель акима Осакаровского района Карагандинской области; аким Бухар-Жырауского района Карагандинской области; аким Осакаровского района Карагандинской области (06.2017-09.2022); аким Бухар-Жырауского района Карагандинской области (09.2022-03.2023).

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

57 лет назад (1968) родился АБДУАЛИЕВ Кайрат Аманкелдиевич — руководитель территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК по городу Шымкент.

Родился в Тюлькубасском районе Туркестанской области.

Трудовая деятельность: главный специалист отдела регионального развития и кадровой работы аппарата акима Тюлькубасского района (1999-2001); главный специалист-представитель, председатель Тюлькубасского района комитета по управлению земельными ресурсами Южно-Казахстанской области (2001-2004); начальник отдела, начальник отдела государственной инспекции по карантину растений, заместитель начальника, начальник Тюлькубасской территориальной инспекции МСХ РК (2004-2010); аким Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области (03.2010); аким Сарыагашского района Южно-Казахстанской области (08.2016-08.2019); руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области (2019-2025).

На занимаемой должности — с ноября 2025 года.

42 года назад (1983) родился КАСИМОВ Руслан Муратович — руководитель департамента экономических расследований по Жамбылской области Агентства РК по финансовому мониторингу.

Родился в г. Целиноград. Окончил Академию финансовой полиции, специальность «Юрист» (2004); Университет «Туран-Астана», специальность «Экономист» (2009); Академию правосудия при Верховном суде Республики Казахстан, магистр права (2019).

Трудовая деятельность: работа в антикоррупционной службе Республики Казахстан (11.2014-07.2016); служба в органах государственных доходов Республики Казахстан (07.2016-03.2019); руководитель 2 оперативного управления оперативного департамента Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (2019-2021); заместитель руководителя по оперативной работе департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (2021-2024).

На занимаемой должности — с июня 2024 года.

34 года назад (1991) родился СПОТКАЙ Максим Александрович — руководитель аппарата Сената Парламента Республики Казахстан.

Родился в городе Аксу Павлодарской области. Окончил Омский государственный технический университет, менеджмент высоких технологий, переводчик в сфере профессиональных коммуникаций.

Трудовая деятельность: организатор интегративного образовательного процесса ГК «Музыка и кино», по совместительству преподаватель казахского языка Международной компании «J And S», г. Омск (2012-2013); бизнес-тренер негосударственного учреждения дополнительного образования «Городской учебный центр», г. Омск (2013-2014); главный редактор Омской культурно-просветительской газеты «ZamandaS» (2013-2016); руководитель территориального объединения профсоюзов Павлодарской области (2016); главный эксперт РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК (2016-2017); руководитель медиа-редакции холдинга «Нұр-Медиа» (2017-2018); заместитель генерального директора холдинга «Нұр-Медиа» (2018-2019); руководитель пресс-службы Центрального аппарата партии «Nur Otan» (2019); государственный инспектор администрации Президента Республики Казахстан (2019-2020); заместитель руководителя аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (2020-2023).

На занимаемой должности — с января 2023 года.

115 лет назад (1910-1988) родился САГЫНДЫКОВ Курманбек — писатель, переводчик, общественно-политический деятель, заслуженный работник культуры Казахской ССР.

Уроженец Жамбылской области. Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Трудовая деятельность: учитель начальной школы, директор семилетней школы, заведующий районо, редактор районной газеты (1928-1933); ответственный инструктор, заместитель заведующего отделом Казсовпрофа (1933-1936); редактор Казахского издательства художественной литературы, главный редактор Казахского объединенного издательства (1936-1941); слушатель Ошских военно-политических курсов, комиссар батареи противотанковых пушек Панфиловской дивизии, заместитель редактора дивизионной газеты (1941-1944); редактор изданий на казахском языке главного политического управления Красной армии (1945-1946); старший научный сотрудник Института истории партии при ЦК Компартии Казахстана (1946-1950); слушатель ВПШ (1950-1953); заведующий сектором Института истории партии (1953-1957); главный редактор журнала «Қазақстан коммунисі» (1957-1959); председатель Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров КазССР (1959-1962); главный редактор краевой газеты «Оңтүстік Қазақстан» (1962-1965); главный редактор журнала «Қазақстан коммунисі» (1965-1981).

Автор книги «Драгоценное наследие вождя» (на казахском). Перевел на казахский язык произведения К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина, М. Горького, А. Пушкина, Л. Толстого, И. Тургенева и других.

Награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны II степени, Трудового Красного знамени, Дружбы народов, медалями, Почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР.

87 лет назад (1938-1992) родился СУЛЕЙМЕНОВ Аскар — писатель, литературный критик и драматург, лауреат Государственной премии Республики Казахстан.

Родился в Чимкентской (ныне Туркестанской) области. Окончил историко-филологический факультет Казахского педагогического института имени Абая и аспирантуру того же института.

Трудовая деятельность: работал в редакции журнала «Жулдыз», на киностудии «Казахфильм», в аппарате Союза писателей Казахстана; с 1975 года заведовал литературной частью Казахского драматического театра имени М. О. Ауэзова.

А. Сулейменов — автор прозаической книги «После полудня» и около трех десятков статей по вопросам литературы и искусства: «Два слова о форме», «Натянутая тетива тугого лука», «Серые скакуны Такена», «Лицом к лицу с бытием» и другие. Автор киносценариев художественных фильмов «Кулагер» (в соавторстве с Булатом Мансуровым), «Люди и кони», а также драматического диалога «Месть». Им переведены на казахский язык пьесы «Добрый человек из Сезуана» Б. Брехта, «Каждому свое» С. Алешина, «Бунт невесток» С. Ахмада и другие.

83 года назад (1942-2022) родился КУСАИНОВ Амангельды Кусаинович — казахский ученый-историк; доктор исторических наук, профессор, академик Казахской академии образования, академик МАН ВШ, ректор Евразийского гуманитарного института.

Трудовая деятельность: учитель средней школы (1960-1962); преподаватель Алма-Атинского медицинского института, аппарат Советского райкома Компартии Казахстана (1963-1973); аспирант, ассистент, старший преподаватель, доцент, проректор, старший научный сотрудник, профессор Казахского государственного университета (1973-1992); ректор Акмолинского университета им. С. Сейфуллина (1992-1996); ректор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (1996-2000); председатель ВАК РК (2000-2004); президент Казахской академии образования им. Ы. Алтынсарина (2004-2007); ректор Евразийского гуманитарного института (2007-2022).

Награжден орденами «Құрмет» (2011), Орден им. А.Байтурсынова (2012), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), Орден «Парасат» (2021). Медалями — «Астана» (1998), «Қазақстан Тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының қарулы күштеріне 10 жыл», «Тыңға 50 жыл», «10 жыл Астана».