29 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день биологического разнообразия

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 1994 года. Дата 29 декабря выбрана в честь вступления в силу Конвенции о биологическом разнообразии. Осознав меру ответственности за сохранение уникальной флоры и фауны родного края, миллионы людей должны понять, что биологическое разнообразие является источником жизни.

СОБЫТИЯ

В 1995 году был создан Конституционный совет Республики Казахстан — коллективный орган конституционного контроля в Казахстане. Он состоит из семи членов: председатель и двое членов назначаются Президентом и по два члена — Сенатом и Мажилисом Парламента РК. Они наделяются полномочиями на шесть лет. Согласно статье 72 Конституции Казахстана, Конституционный совет проверяет правильность проведения выборов Президента РК, депутатов Парламента, а также республиканского референдума.

В 2004 году состоялась церемония открытия первого пленарного заседания Мажилиса в новом здании Парламента РК на левобережье Астаны.

В 2005 году в Семее вышел в свет научно-педагогический журнал «Шәкәрім». Он издается на казахском, русском и английском языках. Главной целью издания являются исследование и пропаганда национальных ценностей через творчество Шакарима Кудайбердіулы. Журнал выпускается 4 раза в год тиражом 1000 экземпляров.

В 2012 году в Кордайском районе Жамбылской области была введена в эксплуатацию первая в Казахстане солнечная электростанция промышленного масштаба. Построенная исключительно за счет средств частных инвестиций солнечная электростанция подключена к общим электрическим сетям и может выдавать свою электроэнергию в единую энергетическую систему страны.

В 2016 году главную премию «Человек года-2016» в номинации «Подвиг года-2016» получил восьмиклассник Галымжан Кузембаев, который спас из пожара троих детей. Статуэтку «Алтын адам» юному герою вручил аким Мангистауской области Алик Айдарбаев.

В 2016 году в Мангистауском районе Мангистауской области введен в эксплуатацию газопровод «Шолтобе-Уштаган-Баскудык-Жарма», благодаря которому голубое топливо появилось в домах жителей сел Уштаган, Баскудук и Жарма. Общая протяженность газопровода — 92,67 км.

В 2017 году Народное собрание Болгарии приняло решение открыть новое почетное консульство Казахстана в Варне. Почетным консулом Казахстана стал житель Варны Иван Иванов.

В 2018 году в самом красивом месте города Софии рядом с проспектом Болгария появилась улица Астана.

В 2020 году Национальный банк Казахстана выпустил в обращение серебряные коллекционные монеты «MEDEÝ» номиналом 500 тенге из серии монет «Достояние республики». Монеты изготовлены из серебра с золочением, массой 24 грамма, диаметром 37 мм, качеством «proof», тиражом 3 000 штук.

В 2020 году в рамках празднования 175-летия Абая Кунанбайулы и 1150-летия Абу Насра аль-Фараби в Баптистском университете Гонконга прошла церемония открытия экспозиции «Бесценная мудрость из степей Казахстана».

В ней были представлены казахстанские книги, национальные музыкальные инструменты, предметы быта казахской культуры, а также фотоматериалы, посвященные Дню Первого Президента и Дню Независимости Казахстана.

Открывая церемонию, вице-президент университета Альберт Чау отметил, что открытие секции казахстанской литературы предоставило для жителей Гонконга дополнительную возможность узнать больше о богатом духовном наследии народа Казахстана.

В 2020 году общевойсковому факультету Национального университета обороны было присвоено имя легендарного полководца Бауыржана Момышулы.

В торжественной обстановке участники почтили память легендарного полководца и поделились интересными фактами о его жизни и подвигах, отметили важность его примера в воспитании настоящих защитников Родины.

В 2021 году Телерадиокомплексу Президента Республики Казахстан исполнилось 25 лет. Являясь единственным провайдером информации, касающейся деятельности Главы государства, ТРК постоянно расширяет линейку собственного продукта. Это — документальные, короткометражные фильмы, видеоролики, а также программы, имеющие общественно-политическую значимость.

ТРК является правообладателем уникального видеоархива — летописи истории развития нашей независимости.

В 2021 году был подписан закон об отмене смертной казни, принимая который Казахстан присоединился к группе стран, где смертная казнь законодательно запрещена. Кроме того, Казахстан поддерживает международное движение, направленное на полную отмену смертной казни. В мире насчитывается более 150 стран, отказавшихся от смертной казни законодательно или на практике.

В 2021 году в многопрофильной Акмолинской детской больнице появилась уникальная высокотехнологичная противоожоговая медицинская кровать для лечения детей и подростков с ожогами, повреждениями кожи и послеоперационными ранами. Уникальность кровати в том, что под многоразовой простыней находятся микрокристаллы, микросфера из натрий-кальциевой извести создает имитацию воды. Когда пациент находится на этой поверхности, то кажется, что человек плывет в воде, но здесь все сухо и нет давления на слои кожи. Тем самым, улучшаются регенерация поврежденных участков и кровоток, а также ускоряется заживление ран.

В 2023 году по итогам визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Мангистаускую область, Правительству было поручено оперативно провести работу по научному признанию и воспроизводству в качестве племенного животного лошади адайской породы. В этих целях Министерством юстиции проведена работа по регистрации шести новых пород адайской лошади в качестве селекционного достижения Республики Казахстан и выдаче патентов, удостоверяющих исключительное право патентообладателя на использование селекционного достижения, его приоритет и авторство селекционера. Получение патентов на новые породы адайской лошади будет способствовать дальнейшему ее сохранению и селекции, а также развитию туризма и национального бренда Республики Казахстан.

В 2024 году Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению выразил свою благодарность казахстанцам за помощь после крушения самолета AZAL близ Актау.