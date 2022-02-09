+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

29 человек эвакуировали при пожарах спасатели ВКО

9 Февраля 2022 10:37
Поделиться:
29 человек эвакуировали при пожарах спасатели ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Департамент по ЧС Восточно-Казахстанской области сообщил о трех пожарах. В двух случаях из горящих домов пришлось эвакуировать людей - всего 29 человек, в том числе пятерых детей, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
23-этажный жилой дом горел в Нур-Султане
Шесть автомашин сгорели во время пожара в гараже в Акмолинской области Девять пожаров потушили за сутки в ВКО Пожарное звено: квест для рудненских старшеклассников организовали спасатели

Пожар в барачном четырехквартирном доме в городе Аягозе заметили соседи и срочно набрали «101». Прибывшие подразделения пожарных обошли все квартиры и попросили жильцов покинуть горящий дом. Спасателями были эвакуированы восемь человек, из них двое детей. В пустой квартире загорелась деревянная стена коридора пристройки на площади 4 кв. м. Предварительные версии причины пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В Глубоковском районе в жилом пятиэтажном доме на улице Юбилейной, в квартире на пятом этаже, в спальне загорелись деревянные конструкции оконных и дверных блоков, мебель, личные вещи на общей площади 15 кв. м. Причина пожара устанавливается. Спасателями оперативно эвакуированы из зоны опасности 21 человек, из них трое детей.

В Усть-Каменогорске на улице Чернова загорелись деревянные конструкции стен, перекрытия входной группы и кровля частного дома, а также деревянная пристройка к дому, на общей площади 80 кв. м. В связи с отсутствием противопожарных разрывов огонь перешел на соседнюю хозпостройку. Пожарные ликвидировали огонь на общей площади 85 кв.м. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

ДЧС ВКО напоминает гражданам правила безопасности:

- не курите в квартире (доме), тем более в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения;

- не включайте в одну розетку несколько электроприборов;

- следите за исправностью электропроводки и печного отопления;

- храните спички, зажигалки, сигареты в недоступном для детей месте.

О пожаре сообщайте по номерам 101 или 112.


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #Регионы   #Пожар  
Поделиться:
Новости по теме
23-этажный жилой дом горел в Нур-Султане
Шесть автомашин сгорели во время пожара в гараже в Акмолинской области
Девять пожаров потушили за сутки в ВКО
Пожарное звено: квест для рудненских старшеклассников организовали спасатели
Популярное
1 Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств
2 Президент РК поручил проверить распространяемые в соцсетях сведения об отечественном автопроме
3 Президент РК поставил конкретную задачу перед акимами районов
4 Навести порядок на рынке «Алтын Орда» в Алматы поручил Глава государства
5 Ситуацией в Мангистауской области обеспокоен Касым-Жомарт Токаев
6 Освободить малый бизнес от обязательных членских взносов поручил Касым-Жомарт Токаев
Читайте также
Пять лет лишения свободы грозит за «заминирование» дома жителю СКО
Девять павильонов стабфонда работают в Семее
Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств
Президент РК поручил проверить распространяемые в соцсетях сведения об отечественном автопроме
Президент РК поставил конкретную задачу перед акимами районов
Навести порядок на рынке «Алтын Орда» в Алматы поручил Глава государства
Ситуацией в Мангистауской области обеспокоен Касым-Жомарт Токаев
Освободить малый бизнес от обязательных членских взносов поручил Касым-Жомарт Токаев
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив