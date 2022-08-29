29 Августа 2022 08:00

29 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1861-1933) родился- казахский народный композитор, кюйши, один из основателей казахской домбровой школы.

Уроженец Западно-Казахстанской области. С детства проявил незаурядные музыкальные способности. Обучался игре на домбре у своего дяди Султангали, искусству исполнения кюев у учеников Даулеткерея Шигаева, Турыпа. К собственным сочинения Сейтека относится кюи «Арпалыс», «Орытпа», «Шәрипа», «Бес қыз», «Жантаза», «Қарашаш», «Балқаймақ», «Қанатым», «Көкала ат» и другие, в которых воспел красоту души, выразил скорбь и гнев угнетенных народных масс. За свободолюбивые идеи Сейтек подвергался преследованиям. Находился в тюремном заключении в Урде (1880, 1885), Иркутске (1882), Карабайлы (1887), Астрахани (1894), Москве (Бутырка, 1894). По обвинению в связах с русских революционно настроенными рабочими Сейтек, как политический, заключенный, был сослан в Сибирь (1897). В этот период были созданы кюи «Айдау», «Түңілдім», «Арман», проникнутые сочувствием к соратникам по борьбе, раздумьями и воспоминаниями о родных и близких, о судьбе народа. В 1905 году Сейтек вернулся на родину из ссылки. К этому времени относятся его кюи «Жоқтау», «Ғазиз», «Мең-зең», «Сары дала», в которых звучит скорбь по утрате матери, сына, друга. В кюях, посвященные революции 1905-1907 годов («Жігер») и народно-освободительных восстанию 1916 года («16 жыл»), воплощены прогрессивные взгляды композитора. Вершиной творчества Сейтека является кюй «Заман-ай», Великая Октябрьская социалистическая революция вдохновила его на создание кюев «17 жыл», «Еркіндік», «Партсъезд».

Композитор широко использовал в своих кюях русскую, украинскую, туркменскую, калмыцкую мелодику. Произведения Сейтека вошли в сборник «1000 песен казахского народа» Александра Затаевича под названием «Песни Сейтека». Латиф Хамиди создал одноактную музыкальную пьесу «Сейтек». Кюй «Заман-ай» использован в симфонический поэме «Батырлык» (1972) Газизы Жубановой. Жизни и творчеству Сейтека посвящена повесть Такена Алимкулова «Сейтек сарыны» (1966). Множества кюи Сейтека - в репертуаре Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы.

назад (1968) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию.

Родился в г. Шымкенте Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский химико-технический институт, ПГС (1991); Казахский государственный юридический университет, правоведение (2000); Академию народного хозяйства при правительстве РФ, мастер делового администрирования (2005); Академию народного хозяйства при правительстве РФ, доктор делового администрирования (2008).

Трудовая деятельность: директор по коммерческим вопросам МП «ТАУБА» (1988-1993); инженер 1 категории отдела нефтепродуктов АПССК «Оңтүстік» (1993-1994); председатель правления АО «Мунай инвестмент груп» (1994-2018); секретарь маслихата г. Шымкент (2018-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден медалями «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан мәслихаттарына 25 жыл» (2019), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 жыл» (2020), «Қайырымдылығы үшін «Сауап» (2010), «За особый вклад в развитие Южно-Казахстанской области» (2011), «За заслуги в развитии предпринимательства Толебийского района (2015); нагрудными знаками «За особый вклад в развитие города Шымкент» (2016), «За взаимодействие» МИД России (2017).

назад (1969) родился- аким Акмолинской области.

Родился в г. Целинограде (ныне - г. Нур-Султан). Окончил Целиноградский педагогический институт им. С. Сейфуллина, учитель истории (1994); Университет «Туран», юрист (2001); Кокшетауский университет, бакалавр финансов (2009).

Трудовая деятельность: учитель физкультуры, тренер по боксу, учитель истории средней школы (1991-1992); генеральный директор МЧП «Шонай» (1992-1995); генеральный директор МЧП (ТОО) «Береке-Бурабай» (1995-2008); депутат Акмолинского областного маслихата (2007-2009); аким Аршалынского района (2008-2012), аким Зерендинского района (2012-2013); заместитель акима Акмолинской области по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог (2013-2014); аким г. Кокшетау (2015-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2011); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Ерен еңбегі үшін» (2004), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

назад (1970) родился- аким города Семея.

Родился в Семипалатинской (ныне - Восточно-Казахстанской) области. Окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт, инженер-электрик (1992); Центрально-Азиатский университет, экономист (2008).

Трудовая деятельность: инженер РЗА в службе МСР ЗАИ ПЭО «Алтайэнерго» Аягузские электрические сети (1992-1999); начальник МСР ЗАИ ПЭО «Алтайэнерго» Аягузские электрические сети (1999); руководитель группы технического обеспечения ДАО «АЗС» в СФ ЗАО «ВК РЭК» АЭС (1999-2000); старший диспетчер Аягозского РЭС СФ ЗАО «ВК РЭК» (2000); руководитель группы сбыта Аягозского РЭС СФ ЗАО «ВК РЭК» (2000-2001); начальник Аягозского РЭС СФ ЗАО «ВК РЭК» (2001-2002); директор Аягозского региона СФ ЗАО «ВК РЭК» (2002-2004); начальник Аягозского РЭС (2004); начальник Бородулихинского РЭС СФ ЗАО «ВК РЭК» (2004-2005); заместитель акима Аягозского района (2005-2008); исполнительный директор ТОО «Дана-Аягоз» (2008-2009); начальник управления государственных закупок и организационно правовой работе Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК (02.2009-04.2009); главный эксперт Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК (04.2009-06.2009); главный эксперт управления государственных и бюджетного планирования Министерства охраны окружающей среды РК (06.2009-10.2009); начальник отдела строительства г. Усть-Каменогорск (2009-2010); аким г. Аягоз (2010-2014); аким Уланского района Восточно-Казахстанской области (07.2014-12.2014); аким Аягозского района Восточно-Казахстанской области (2014-2019); заместитель акима Восточно-Казахстанской области (2019-2021).

На занимаемой должности - с июня 2021 года.

назад (1977) родился- советник Премьер-Министра Республики Казахстан.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахский государственный юридический институт, юрист (1998); Лондонскую школу экономики и политических наук, международное бизнес-право (2000).

Трудовая деятельность: консультант по правовым вопросам Британского совета в г. Алматы, заведующий сектором РГП «Департамент по работе с дипломатическими представительствами» Министерства иностранных дел РК (2001-2002); начальник ЗАО «Управление по обслуживанию дипломатического корпуса» Министерства иностранных дел РК (2002-2003); начальник отдела, начальник управления, советник председателя Агентства по делам государственной службы РК (2003-2004); заместитель директора Центра информации и тестирования Агентства по делам государственной службы РК (2004); заместитель директора, директор РГКП «Евразийский центр обучения государственных служащих» Агентства по делам государственной службы РК (2004-2006); советник заместителя Премьер-Министра РК (2006-2007); советник Премьер-Министра РК (2007); вице-министр юстиции РК (2007-2010); ответственный секретарь Министерства юстиции РК (2010-2015); заместитель руководителя администрации Президента РК (2015-2016); министр юстиции Республики Казахстан (2016-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2011); медалью МПА СНГ «За укрепление межпарламентского сотрудничества» (2020).

назад (1978) родился- член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Родился в г. Усть-Каменогорске. Окончил Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева (2000); Восточно-Казахстанский государственный университет (2002); Бранденбургский технический университет (2004); Университет Оксфорда (2006).

Трудовая деятельность: аппаратчик 4 разряда бериллиевого производства, инженер технологического бюро бериллиевого производства, менеджер по маркетингу бериллиевого производства АО «Ульбинский металлургический завод» (2000-2006); директор Центра стратегического развития и инновационной деятельности Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева (2006-2007); советник департамента стратегического планирования и сводного анализа - секретариата Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (05.2007-09.2007); начальник управления координации индустриальной политики Министерства индустрии и торговли (2007-2008); консультант Центра стратегических разработок и анализа администрации Президента РК (2008-2009); управляющий директор АО «Национальный инновационный фонд» (2009-2012); руководитель департамента устойчивого развития ПРООН, программный аналитик и портфельный менеджер (2012-2018); заведующий сектором анализа конкурентоспособности Центра стратегических разработок и анализа администрации Президента РК (01.2018-08.2018); заместитель заведующего отделом стратегического планирования, заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации Президента РК (2018-2021).

На занимаемой должности - с октября 2021 года.