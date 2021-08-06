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288 человек с «красным» и «желтым» статусами нарушали карантин в Алматинской области

6 Августа 2021 11:09
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288 человек с «красным» и «желтым» статусами нарушали карантин в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области при сканировании QR-кода по Ashyq выявлено 288 посетителя с «красным» и «желтым» статусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что с 14 апреля на территории Алматинской области стартовал пилотный проект Ashyq. На сегодняшний день по области в рамках проекта работают 1903 объекта.

С начала внедрения проекта Аshyq мониторинговыми группами охвачено 1578 объектов, работающих с использованием программы. В том числе выявлено 172 объекта с нарушениями алгоритма работы, количество исключенных недобросовестных участников Ashyq – 482.

«При сканировании QR-кода по области выявлено 288 посетителя с «красным» и «желтым» статусом, из них «красный» статус был обнаружен у 103, «желтый» - у 185 посетителей. Наложено четыре административных штрафов на сумму 175 020 тенге в Енбекшиказахском и в Алакольском районах, выдано 212 постановления о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, о необходимости соблюдения требования домашнего карантина», - отметили в ДСЭК.


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#Алматинская область   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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