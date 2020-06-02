284 новосела получили ключи от квартир в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске по программе «Нұрлы жер» сдали два многоквартирных дома. Счастливым новоселам вручил ключи аким области Гали Искалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За последние три года в рамках государственной программы «Нұрлы жер» в областном центре были построены 24 дома, в 3658 квартир заселились очередники по разным категориям, а также вкладчики «Жилстройсбербанка». Местные строительные компании ТОО «Болашак-Т» и «СКФ Отделстрой» сдали по одному дому: 4-подъездный 9-этажный дом из 180 квартир, построенный по крупнопанельной схеме, и 104-квартирный дом, возведенный по монолитной каркасной схеме.

«Государственная программа «Нұрлы жер» дала возможность улучшить свои жилищные условия тысячам западноказахстанцев. Согласно поручению Президента страны, в нашей области ведется активное строительство новых домов, решается вопрос обеспечения жителей доступным и качественным жильем. В прошлом году в рамках данной программы были сданы 1080 квартир, в текущем году планируется сдать в эксплуатацию 1800 квартир для очередников. Новые дома строятся как в городе, так и в районах области. Параллельно со строительством жилья активно благоустраивается прилегающая территория, поэтапно возводятся школы, детские сады, поликлиники в каждом микрорайоне. Поздравляю всех новоселов, желаю благополучия каждой семье», – сказал Гали Искалиев.

В поселке Зачаганск города Уральска планируется построить около 30 многоэтажных жилых домов. Сегодня на 10 объектах активно идет строительство. До конца текущего года по государственной программе «Нұрлы жер» в Зачаганске будут построены еще пять многоквартирных жилых домов на 784 квартиры и три дома в северо-восточной части города.

Автор: Жанна Балыкова