2800 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2800 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 794,

город Алматы - 340,

город Шымкент - 133,

Акмолинская область - 129,

Актюбинская область - 67,

Алматинская область - 86,

Атырауская область - 149,

Восточно-Казахстанская область - 80,

Жамбылская область - 41,

Западно-Казахстанская область - 176,

Карагандинская область - 349,

Костанайская область - 54,

Кызылординская область - 47,

Мангистауская область - 154,

Павлодарская область - 126,

Северо-Казахстанская область - 45,

Туркестанская область - 30.

Всего в стране выявлено 445091 заболевших.



