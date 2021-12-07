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280 тонн сена горит в Восточно-Казахстанской области

7 Декабря 2021 10:17
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280 тонн сена горит в Восточно-Казахстанской области

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Жарминском районе в селе Уш-Биик, на открытой территории одного крестьянского хозяйства загорелось 800 рулонов (280 тонн) сена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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В тушении на данный момент задействовано 9 огнеборцев и 2 единицы техники, а также 5 тракторов и 5 человек местных исполнительных органов и 1 единица техники опорного пункта. Причина пожара устанавливается.

ДЧС ВКО напоминает:

1.Для хранения подходит только хорошо высушенное сено. Высокая сохранность сена достигается при его размещении в сенохранилищах.

2.Стога и скирды ставят на сухих и возвышенных местах, которые безопасны в пожарном отношении и не затопляются водой.

3.Территория сеноскладирования должна быть очищена от сгораемого мусора, обнесена изгородью или расположена желательно вблизи водоисточников.

4. Расстояние от скирд до линии электропередач не может превышать менее 15 метров, до дорог не менее 20 метров, располагать скирды на 50 метров от зданий и строений.

5. Не допускается складирование сена на крышах сараев в близи жилых строений, а также загромождение проходов и проездов.

6. При перевозке сена на транспорте высота его укладки не должна превышать 4,5 метров.

При пожаре сообщайте по номеру 101 или 112.

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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #Пожар  
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