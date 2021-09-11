280 алматинцев нарушили домашний карантин: опубликован новый список

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы опубликовал новый список с именами нарушителей карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщается, что 280 жителей города нарушили 14-дневный домашний карантин, за что были привлечены к административной ответственности и оплатили штраф 30 МРП (87 510 тенге).

«Ashyq» не допустил указанных жителей на объекты предпринимательства в связи с «красным» статусом (положительным ПЦР-тестом) по результатам сканирования QR-кода», - говорится в публикации.

В опубликованном списке можно увидеть, что больше всего нарушителей в Бостандыкском районе города.

Полный список с именами можно увидеть на сайте Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города.

Ранее сообщалось, что меры в отношении лиц с «красным» и «желтым» статусами в Казахстане ужесточат. Межведомственной комиссией (МВК) было принято решение опубликовать имена нарушителей с «красным» статусом карантинного режима в средствах массовой информации.