280 алматинцев нарушили домашний карантин: опубликован новый список
Сообщается, что 280 жителей города нарушили 14-дневный домашний карантин, за что были привлечены к административной ответственности и оплатили штраф 30 МРП (87 510 тенге).
«Ashyq» не допустил указанных жителей на объекты предпринимательства в связи с «красным» статусом (положительным ПЦР-тестом) по результатам сканирования QR-кода», - говорится в публикации.
В опубликованном списке можно увидеть, что больше всего нарушителей в Бостандыкском районе города.
Полный список с именами можно увидеть на сайте Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города.
Ранее сообщалось, что меры в отношении лиц с «красным» и «желтым» статусами в Казахстане ужесточат. Межведомственной комиссией (МВК) было принято решение опубликовать имена нарушителей с «красным» статусом карантинного режима в средствах массовой информации.