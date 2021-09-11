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    21:26, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    280 алматинцев нарушили домашний карантин: опубликован новый список

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы опубликовал новый список с именами нарушителей карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сообщается, что 280 жителей города нарушили 14-дневный домашний карантин, за что были привлечены к административной ответственности и оплатили штраф 30 МРП (87 510 тенге).

    «Ashyq» не допустил указанных жителей на объекты предпринимательства в связи с «красным» статусом (положительным ПЦР-тестом) по результатам сканирования QR-кода», - говорится в публикации.

    В опубликованном списке можно увидеть, что больше всего нарушителей в Бостандыкском районе города.

    Полный список с именами можно увидеть на сайте Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города.

    Ранее сообщалось, что меры в отношении лиц с «красным» и «желтым» статусами в Казахстане ужесточат. Межведомственной комиссией (МВК) было принято решение опубликовать имена нарушителей с «красным» статусом карантинного режима в средствах массовой информации.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Алматы
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