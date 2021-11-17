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28 жителей Тараза обратились за медицинской помощью из-за урагана

17 Ноября 2021 22:56
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28 жителей Тараза обратились за медицинской помощью из-за урагана

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Во время ураганного ветра, бушевавшего в Жамбылской области почти сутки, несколько десятков человек получили травмы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Напомним, 11-летний школьник пострадал из-за упавшего дерева возле таразской школы номер 47. Врачи диагностировали ушиб поясничного отдела позвоночника. Сейчас он находится в больнице, состояние мальчика стабильное.

В медиа-центре акимата города Тараза сообщили, что в медицинские учреждения из-за травм во время урагана, обратились 28 человек.

«24 из обратившихся получили первую медицинскую помощь и были отправлены домой. Четверо человек находятся на больничном лечении с травмами средней степени тяжести. Двое детей – 11 и 12 лет – находятся на лечении в больнице», - рассказали в акимате города Тараза, отметив, что для безопасности учащиеся всех общеобразовательных учреждений с 10:00 часов были отправлены домой, учебный процесс перешел в режим онлайн.

Напомним, в Таразе подсчитывают ущерб от шквального ветра, скорость которого достигала до 38 метров в секунду. Накануне на территории Жамбылской области было объявлено об усилении ветра до 30 метров в секунду. В департаменте полиции Жамбылской области призвали водителей по возможности оставаться дома, а в дороге быть предельно внимательными и осторожными. В данное время в ДЧС Жамбылской области работает штаб по ликвидации стихийных бедствий, работает горячая линия.


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#Жамбылская область   #Происшествия   #Погода  
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Автор:

Галина Скрипник

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